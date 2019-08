Comment comprendre l’affaire du fer de la Falémé

1975 : Date de valorisation des gisements de fer de la Falémé

07 juillet 2004 : Date de la signature du contrat d’exploitation avec la société Kumba ressources qui ne prenait pas en compte les investissements en infrastructures minières et portuaires.

L’État du Sénégal décide de trouver d’autres investisseurs en mesures de réaliser ces infrastructures connexes.

C’est ainsi que la compagnie Arcelor Mittal est survenue pour proposer un contrat alternatif qui prendrait en charge l’ensemble des composantes de la mine ainsi que les infrastructures que Kumba ressources avait refusées de prendre en charge.

De mars 2005 à février 2007 : Négociations aboutissant à la signature d’une accord cadre de 4 conventions d’exploitation. Il s’agit des conventions minières, ferroviaires, portuaires, industrielles.

Dès lors un premier contentieux est né du fait que le régime de WADE a rompu le contrat de Kumba Ressources au profit de Arcelor Mittal.

Juin 2010, l’État du Sénégal est condamné à payer à payer 75 millions de dollars US à Kumba Ressources. Une condamnation minutieusement cachée par l’ancien régime jusqu’aux cérémonie de passation de services entre départements ministériels en avril 2012 ou le pot aux roses a été découvert.

On parle de malédiction du pétrole mais le fer n’est pas en reste car malheureusement Arcelor Mittal n’a pas su respecter ses engagements entre 2007 et 2010 et rebelote un second tour au niveau du tribunal arbitral avec un contentieux qui a été vidé dans un premier temps en septembre 2013 soit un an seulement après la seconde alternance.

Mai 2014, l’État du Sénégal a atteint son objectif qui était:

La récupération définitive du titre minier attribué à Arcelor Mittal et encaisse 150 millions de dollars qui viennent amortir les 75 millions payés à Kumba Ressources en juin 2010 et des études techniques estimées à 50 millions de dollars soit en tout 200 millions de dollars.

En 2014, le projet a été inscrit parmi les projets phares du PSE sous l’intitulé « Relance du Projet Intégré du fer de la Falémé » avec la mise en place d’une nouvelle stratégie de développement du projet Falémé.

de 2014 à 2018, l’État du Sénégal décide de mettre les voiles pour trouver un partenaire capable de réaliser ce projet vieux de 43 ans en y conviant tous les partenaires qui ont eu à manifester un quelconque intérêt durant toute la période allant de 1975 à 2018.

Ainsi survint la signature d’un M.O.U, c’est-à-dire un accord préliminaire avec la société TOSYALI. Cette grande société turque a manifesté un intérêt qui est en phase avec la nouvelle stratégie du projet mettant en avant les intérêts des populations à travers la transformation sidérurgique sur place qui va créer de milliers d’emplois, une première jamais initiée depuis que ces gisements ont été découverts.

Les contrats définitifs suivront après avis, observations et recommandations des départements ministériels regroupés dans un comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre.

Le projet qui doit être réalisé avec TOSYALI ne concernera que le 1 /10 de la concession totale qui est scindée en trois parties ou lots.

Conclusion : Monsieur Ousmane SONKO est encore dans ses œuvres de diversion et de manipulation de l’opinion pour échapper au sujet d’actualité qui met a nu son incapacité à fournir les preuves qu’il se targue de détenir à propos de l’affaire des 94 milliards dont il accuse Monsieur Mamou DIALLO ancien DG des domaines.

La personnalité de SONKO est à la fois troublante et amusante.

Après avoir traité ses collègues de « petits députés » et catégoriquement refusé de répondre à la commission d’enquête parlementaire sur l’affaires des 94 milliards, il menace de porter plainte contre ces derniers pour divulgation du rapport final. Trouvez l’erreur.

S’il existe un petit député c’est bien celui qui ne doit son salut qu’au plus fort reste.

N’est-ce pas lui qui s’est auto proclamé expert en pétrole et gaz? Avec l’affaire BBC et l’ouverture d’une enquête et un appel à témoin à la DIC, il refuse encore de s’y rendre prétexte que le procureur est dans une opération de blanchiment du frère du Président.

Monsieur 12% dans l’affaire du titre foncier 1451/R accuse sans jamais fournir la moindre preuve depuis presque trois ans contrairement à ses accusateurs Madiambal DIAGNE et Maitre Elhadj DIOUF qui ont mis sur la table des documents accablants sauf qu’à chaque fois, le pion de Tulow OIL, par son tour de passe passe, arrive à détourner la presse de l’essentiel et c’est triste.

Zaccaria COULIBALY

Militant APR au Canada