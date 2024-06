Sonko s’entête et installe une crise au sommet…Benno suit bêtement

Ousmane Sonko continue d’alimenter la polémique. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au cœur d’un débat qui risque de jeter le discrédit sur nos institutions. Le premier ministre refuse de se rendre à l’Assemblée nationale pour sa DPG. S’il s’entête sur cette voie, cela ne sera pas sans conséquences. Benno Bokk Yakaar qui devait freiner le patriote en chef le suit bêtement dans ses erreurs.

La Déclaration de Politique Générale (DPG) de Ousmane Sonko divise la classe politique. Le Premier ministre ne s’est pas encore rendu à l’Assemblée nationale comme cela est de coutume dans les 90 jours suivant l’installation du chef du gouvernement au Sénégal. Face à la presse mercredi 26 juin, les députés de Yewwi Askan Wi (YAW) ont indiqué que Sonko ne pouvait techniquement pas faire sa DPG parce que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’en fait pas mention. Une situation qui a poussé l’ancien maire de Ziguinchor à se radicaliser.

« Ma déclaration de politique générale (DPG) est prête et je vous réitère toute mon impatience à tenir cet exercice de présentation des grands axes des politiques publiques et de l’action du gouvernement suivant les orientations du président de la République », a déclaré Ousmane Sonko dans une lettre réponse adressée au député Guy Marius Sagna.

« En cas de carence de l’Assemblée, d’ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma Déclaration de Politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d’un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques. Ce sera l’occasion d’un débat libre, ouvert et, à coup sûr, de qualité largement supérieure », a-t-il menacé.

Cette déclaration de Ousmane Sonko a réveillé la majorité des opposants. Ils sont sortis de leur zone de confort pour s’en prendre au premier ministre de Bassirou Diomaye Faye. Sur X (ancien Twitter), Madiambal Diagne dénonce un « coup d’État ». Pour Thierno Alassane Sall, « Ousmane Sonko serait mieux inspiré de se rapprocher de cette institution et de trouver une solution à cette crise factice ». «Une DPG en dehors de l’Assemblée nationale serait un précédent dangereux et d’une atteinte grave aux institutions de la République», a réagi Thierno Bocoum.

Ousmane Sonko fera sa déclaration de politique générale en tant que Premier ministre. La Constitution l’y oblige. Sur le délai, il y a un vide juridique dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Mais cela ne justifie pas cette volonté du leader de Pastef de vouloir refuser de se rendre à l’hémicycle. Son refus de se présenter devant la représentation nationale pour y faire sa DPG est une violation d’une disposition constitutionnelle. Ce qui serait le début d’une véritable crise.

L’article 55 de notre Constitution stipule : « Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale ». Alors Ousmane Sonko ne doit pas créer une crise institutionnelle. Faire une DPG hors de l’Assemblée serait une grosse erreur. Et au sein de Pastef, on invite le chef du gouvernement à faire sa déclaration dans une Assemblée. D’autres radicaux demandent au président de dissoudre l’Assemblée.

« Donc que l’on aille résolument vers la dissolution de l’Assemblée nationale dès le 31 juillet et qu’une nouvelle Assemblée nationale soit élue et alors la DPG du Premier ministre aura du sens », a demandé Aminata Touré.

Cette volonté de Mimi Touré trouve son sens dans l’article 87 de la Constitution. En vertu de l’article 87 en vigueur, le président de la République Bassirou Diomaye Faye ne peut dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’un délai de deux (2) ans qui suit son installation. Et dès le 31 juillet 2024, notre Assemblée nationale aura deux ans et le président de la république pourra la dissoudre et organiser de nouvelles Législatives dans les 3 mois qui suivent sa dissolution.

«Face à ce qui apparaît comme une volonté manifeste de se soustraire à la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar que je préside, a enclenché une réflexion de réformes tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la république de dissoudre l’Assemblée nationale. Mais également qui va empêcher l’Assemblée nationale de déposer une Motion de censure à l’endroit du gouvernement», a déclaré Abdou Mbow. Cette annonce du président du groupe parlementaire BBY est une honte.

L’annonce de Benno de réviser la Constitution pour empêcher le président de dissoudre l’Assemblée est autant une forfaiture et une honte de la part des hommes de Macky. Ousmane Sonko et le Groupe parlementaire majoritaire exposent le Sénégal, par leur manque de sens de l’Etat, à des dérives et fuites en avant, susceptibles de déboucher sur une vraie crise institutionnelle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru