Wade et Diouf se parlent au téléphone…Macky invité à prendre exemple

Quatorzième législature : union sacrée autour du marathon budgétaire

Dans quelques jours, le Sénégal va connaître un moment important de sa maturité démocratique avec la tenue des séances plénières à l’hémicycle :

Un moment important pour juger du niveau de maturité de la démocratie sénégalaise.

Ce grand rendez-vous avec le peuple car bien relayé par la presse doit constituer pour les honorables députés un moment d’échanges cordiaux, de convivialité, de respect mutuel en un mot de gentlemen agreement.

Le peuple sénégalais dans son entièreté, depuis les récents événements notés à l’occasion de l’installation du nouveau bureau le mardi 13 septembre dernier après un débat houleux, craint pour la réputation et le caractère sacré de l’institution parlementaire.

Nous avons pensé nous adresser à vous, NOS HONORABLES, non pas pour vous donner des leçons de morale mais pour vous dire simplement et humblement que le peuple retient son souffle et à son œil sur VOUS sans exception.

Nous n’avons pas besoin de revenir sur les incidents notés le jour de l’ouverture de la quatorzième législature car tous les sénégalais ont regretté ce qui s’était passé ce jour-là !!! Hélas, nous pouvons croire que c’est à cause du caractère « rentrée des classes » que l’adrénaline fut à son paroxysme !!!

Mais il urge de mettre de l’ordre et de savoir raison gardée.

Le premier acte symbolique à poser avant toute chose serait de reconnaître courageusement et en toute responsabilité le choix porté sur Amadou Mame Diop comme Président de l’Assemblée nationale pour voir bouger les lignes.

C’est un homme qui semble calme, poli et pondéré.

Le nouveau Président a des traits de caractère avec l’ancien ministre d’état et directeur de cabinet du Président Abdoulaye WADE je veux nommer Habib Sy.

Une des personnalités les plus respectées de la coalition Yewwi Askanwi. Habib Sy est connu pour avoir la posture et l’étoffe devant lui permettre de préparer ses troupes à adopter un comportement républicain et à mettre en avant les intérêts du Sénégal

Amadou Mame Diop, à bien des égards, ressemble aussi de par son calme et sa sérénité à Mamadou Seck Président de l’Assemblée nationale de 2008 à 2012.

Une personnalité politique natif de Mbao qui force le respect et l’admiration.

En définitive, nous comptons vraiment sur l’expertise, l’expérience et la posture d’hommes politiques sénégalais de la trempe du Président Abdou DIOUF, du Président Abdoulaye WADE, du Président Macky Sall, du doyen Jean Paul Dias, de Messieurs Habib Sy, Khalifa Ababacar Sall, Lamine Thiam, Mamadou Lamine DIALLO ; Madame Aïssatou Mbodj sans oublier Mbaye Ndiaye et autres sages de la coalition présidentielle BBY pour apaiser le climat politique en général et au Parlement en particulier.

Je ne saurai terminer cette invite sans faire une fleur à d’anciens présidents de groupes bien connus des sénégalais comme Abdourahim Agne, les Présidents Doudou WADE, Moustapha Diakhaté qui joueront certainement leurs partitions et aideront à calmer le jeu politique au Sénégal.

Honorables députés,

Quelle que soit votre couleur politique, le peuple vous observe et compte sur votre sérénité pour la consolidation de la démocratie de notre chère République !

Lueurs d’espoir pour un Sénégal au climat politique cordial et apaisé !

Je ne doute point qu’il y’a une lueur d’espoir qui brille sur le Sénégal quand j’ai lu le communiqué paru le mardi 18 octobre 2022 à 12h informant sur l’entretien empreinte de cordialité entre les deux anciens Présidents du Sénégal Abdou Diouf et Abdoulaye WADE.

Mais aussi une lueur d’espoir que Monsieur le Président Macky Sall doit préserver et entretenir pour le bonheur de notre cher pays le Sénégal.

Déjà avec les technologies de l’information et de la communication, Macky Sall a aujourd’hui toutes les cartes en main pour renouer le fil du dialogue avec d’abord son père Abdoulaye WADE mais également avec les sénégalais de tout bord politique !!!

Les prières de Serigne Mountakha Bachir Mbacke à Massalikoul Jjinane lors de l’inauguration de cette mosquée le vendredi 27 septembre 2019 pour un Sénégal de Paix, de justice sociale et de bonheur sont encore fraîches dans nos mémoires.

Massalikoul Jjinane qui signifie itinéraires qui mènent au Paradis

Quel bon présage !!!!

Les sénégalais seraient heureux de voir ensemble les trois présidents autour d’une table en train de discuter de problèmes d’intérêt national ou simplement de les voir ensemble partager un repas ou célébrer notre accession à la souveraineté internationale.

C’est l’occasion rêvée pour le Président Macky Sall qui avait promis à la rencontre historique de Massalikoul Jinane de rendre une visite de courtoisie à son père Abdoulaye WADE de le faire !!!

Effectivement les sénégalais raffolent de ces images et en feront bon usage avec à la clé une bonne perception de cette initiative salutaire.

C’est vrai qu’en politique, il se passe souvent des choses que la raison et l’éthique ne comprendront jamais mais nous avons l’obligation d’être ensemble pour transcender les contingences politiques et regarder l’avenir avec beaucoup d’espoir !!!

Pour évoquer un détail important et pas des moindres qui en dit long sur la relation filiale entre Abdoulaye WADE et Macky Sall.

Je vais trahir un secret que beaucoup de sénégalais ne connaissent pas ou qui n’a jamais fait l’objet d’une attention particulière.

Saviez-vous que le président Abdoulaye WADE signait les décrets avec les stylos de marque Pilot ? C’est ce même stylo que Macky Sall utilise depuis son arrivée au pouvoir en 2012 pour signer les décrets. Il a pris cette habitude lorsqu’il était premier ministre.

Autre information encore fraîche dans nos mémoires, c’est l’accord du Président Abdoulaye WADE pour l’octroi de son nom au majestueux bijou sportif de Diamnadio. Le Chef d’Etat Macky Sall l’avait joint au téléphone pour le lui signifier et qui fut bien accueilli par le Président WADE.

Ces marques d’attention entre hommes politiques sénégalais ont toujours existé.

En témoigne cette anecdote qui va figurer dans mon livre dont la parution est prévue prochainement : Les relations entre Abdoulaye WADE et Amath Dansokho.

Des relations qui comme toute vie ont connu des hauts et des bas.

Madame Viviane WADE veillait bien sur ces relations à chaque fois que le Président Abdoulaye WADE avait des bisbilles avec son ami Amath Dansokho sur des questions d’ordre politique. Madame Viviane WADE disait : « Leurs problèmes ne me concernent pas. Quand je rencontre mon mari Amath, je l’embrasse très fort pour lui témoigner mon affection indéfectible !!! Je suis bien une sénégalaise d’ethnie Toubab » a t- elle indiqué.

Ah quelle belle leçon de vie qui devrait sans aucun doute inspirer les nouveaux acteurs politiques !

Monsieur Mbaye DIOUF

Ancien conseiller spécial à la Présidence