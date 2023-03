Wade et Macky ont le même combat…détruire Mimi Touré

Sortir Mimi Touré de l’opposition…le PDS s’engage dans un combat perdu…

La mauvaise relation entre Aminata Touré et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) n’est plus un secret. Tous les sénégalais savent que les libéraux détestent l’ancienne première ministre de Macky Sall. Ce que les camarades de Nafissatou Diallo reprochent à Mimi, c’est le fait qu’elle ait été au premier rang dans la traque des biens mal acquis. Une traque qui a ouvert la case prison à Karim Wade. Depuis lors, l’ancien ministre du ciel et de la terre se cache dans sa prison dorée. Alors les libéraux cherchent à avoir leur revanche par tous les moyens. Mais les éléments de Wade-fils se sont lancés dans un combat perdu d’avance. Jamais, ils ne réussiront à détruire Mimi.

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), dans le cadre de la coalition Wallu Sénégal, a rencontré le jeudi 02 mars 2023, une délégation du « Groupe de contact » de la coalition Yewwi pour la mise en place d’une plateforme de l’opposition. La délégation était dirigée par le Président de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Habib Sy. Mais après avoir magnifié les échanges avec leurs alliés des dernières législatives, le PDS a informé qu’il ne comptait pas intégrer ladite plateforme, si Mimi Touré y est présente. L’affaire Karim Wade est la pomme de discorde entre Aminata Touré et le parti de Abdoulaye Wade.

Remorqué aux élections législatives, le PDS se croit important pour dicter à Yewwi Askan Wi la conduite qu’elle doit tenir. Ce parti en chute libre espère que les camarades de Ousmane Sonko vont lâcher la seule personne qui a toujours été constante sur la question du troisième mandat. Mais ils se trompent lourdement.

Troquer Mimi contre un PDS qui rampe devant Macky Sall pour faire revenir Karim Wade, serait une grosse folie dans laquelle la vraie opposition ne se lancerait pas. Ce refus des libéraux ne fait que confirmer les accusations de deal. Si réellement ils étaient animés par leur fibre patriotique, ils mettraient leurs petits égaux de côté. Mais ce parti ne vit que pour servir les intérêts du prince exilé dans son désert doré.

Ce qui est incroyable dans cette affaire, c’est le motif avancé par Nafissatou Diallo et ses camarades. Le PDS se fâche contre Mimi Touré, une ex-employée de Benno, mais pas contre son ex-patron, Macky Sall. Pire, ce parti, depuis le protocole de Massalikoul Djinane, deale sur le dos des sénégalais avec le tenant du pouvoir. Le PDS ne peut nier l’évidence. Seuls les libéraux ne savent pas qu’un deal existe bel bien entre Macky et ses anciens camarades. Alors, vouloir pousser Yewwi à se lancer dans une alliance perdue d’avance c’est peine perdue.

Yewwi Askan Wi ne va jamais soutenir le PDS dans son projet de destruction de l’ancienne présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Depuis qu’elle a quitté Benno Bokk Yakaar, Mimi Touré ne cesse de poser des actes qui la rapproche davantage de YAW. Elle est le seul membre de l’opposition à avoir rendu visite à Guy Marius Sagna lorsqu’il a été arrêté devant l’ambassade de Tunisie à Dakar. Elle ne cesse de rappeler à Macky Sall que son troisième mandat est moralement inacceptable. Pendant ce temps, les libéraux ne cessent de déstabiliser l’opposition. C’est grâce à eux que la mouvance présidentielle a pu éjecter Mimi de l’Assemblée.

Depuis que YAW a permis au PDS d’accéder à l’hémicycle, ce parti a retourné sa veste. Le groupe parlementaire du PDS est plus proche de Benno que des autres membres de l’opposition. Quand bien même si le PDS avait une once de représentativité, il n’arrive pas à la cheville de Mimi Touré. Rien que sur le plan international, Aminata Touré est un atout qu’aucun politicien ne laisserait passer. Avec elle, les vrais opposants peuvent réussir à faire avorter les plans de Macky Sall et sa bande.

Le PDS devrait descendre de son petit nuage et analyser la situation avant de se placer du mauvais côté. Les libéraux ne verront jamais Yewwi se départir de Aminata Touré. Et si ce qui reste du parti de Wade se lance dans une alliance avec le régime finissant de Macky Sall, il signera son arrêt de mort politique. Tout le monde a vu le sort que les sénégalais ont réservé à Idrissa Seck et son parti lorsqu’ils ont rejoint la mouvance présidentielle. Alors Nafissatou Diallo et ses camarades doivent chercher à relever ce parti dirigé par un leader fantôme…et non se chercher des ennemis au sein de l’opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru