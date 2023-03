Une coalition « monstre » se forme…Macky et ce puissant allié vont détruire Sonko

Macky Sall et Karim Wade de nouveau ensemble, côte à côte pour diriger le Sénégal, il faut s’appeler Mahmoud Saleh pour réaliser un tel exploit. L’homme qui a réussi à virer Mimi Touré malgré son exploit à la tête de la coalition Benno Bokk Yaakaar, s’apprête à réussir un coup de maître : une nouvelle coalition politique qui va remplacer Benno Bokk Yaakaar, avec Macky Sall, Karim Wade et le Parti socialiste version Aminata Mbengue Ndiaye. Mais cette nouvelle coalition va reposer sur Macky Sall qui va faire son second mandat de 5 ans et…Karim Wade le dauphin. Ils vont affronter les radicaux Ousmane Sonko et Moustapha Sy du Pur.

C’est vers un retour en triomphe qui se prépare pour Karim Wade qui, d’après des sources sûres de xibaaru comme nous vous l’avions déjà annoncé, foulera le sol national au mois de juin prochain. Une occasion pour le Parti démocratique sénégalais (PDS) de lui dérouler le tapis rouge. Et c’est sûr que les Sénégalais qui gardent une profonde estime en lui, vont tout faire pour la lui manifester.

Karim Wade revient au Sénégal, et toute une stratégie a été déroulée pour cet évènement. Et Me Abdoulaye Wade qui lorsqu’il était le principal opposant du régime du PS avant de conquérir le pouvoir en 2000, avait déjà cette expérience de comment s’organiser pour avoir droit à un accueil royal au Sénégal, après un long séjour à l’étranger.

Sûr que Me Abdoulaye Wade va mettre cette expérience à profit pour que son fils Karim Wade ait droit à un accueil monstre. Il faut également compter que Karim Wade revient avec les honneurs et la bénédiction du Palais pour former une grande majorité libérale qui va gouverner pendant 50 ans comme l’avait prédit Abdoulaye Wade…

L’ancienne famille libérale retrouvée, même sans Idrissa Seck, mais qui pourra bénéficier de l’alliance d’autres composantes de la scène politique nationale, reste redoutable. Surtout que la coalition en constitution, compte en son sein des hommes politiques qui ne sont pas nés de la dernière pluie, et qui savent comment mettre en branle un appareil électoral lorsque le moment sera venu.

Toutefois, ils devront affronter des opposants radicaux qui veulent écourter le règne des Libéraux. Il s’agit d’Ousmane Sonko et de Moustapha Sy qui s’auto-proclament majoritaires. Mais au cas où Karim Wade s’allie à Macky Sall, la coalition Wallu avec ses 500.000 voix risque de peser dans la balance et de faire la différence. C’est pourquoi, cette alliance en gestation que Macky va mettre sur pied, va faire peur.

L’opposition radicale sait que face à cette nouvelle alliance qui se dessine, la tâche ne sera guère aisée pour elle. Elle peut engager des campagnes d’intoxication, de désinformation au niveau de l’opinion, mais face au trident Me Abdoulaye Wade – Macky Sall – Karim Wade, elle risque de se faire laminer à l’élection présidentielle de 2024. Que va-t-elle faire d’autant qu’à Yewwi Askan Wi, les principales composantes sont divisées.

Alors que l’élection présidentielle de 2024 se profile à l’horizon, des fissures commencent à apparaître au sein de cette coalition de l’opposition. Chaque composante de Yewwi Askan Wi prêche pour sa propre chapelle. Et l’on n’exclut pas qu’elle se jette des peaux de bananes d’ici au chemin qui mène en 2024. La nouvelle coalition Macky-Karim et une bonne partie de Benno Bokk Yaakaar sera dévastatrice pour l’opposition. Elle ne risque que de voir et de mordre la poussière à l’élection présidentielle.

L’on s’achemine vers des lendemains de surprises en 2024. Certains risquent de se remettre mal de leurs désillusions après cette échéance électorale. Benno Bokk Yaakaar s’apprête à réussir un coup de maitre, avec à la baguette Mahmoud Saleh qui est en train de tout concocter.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn