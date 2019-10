Regardez bien cette image…C’était le lundi 02 avril 2012. Abdoulaye Wade remettait les clés du Palais de la République à son successeur Macky Sall.

Le lynchage

Juste après cette cérémonie de remise des clés, un lynchage médiatique sans précédent (du jamais vu après Senghor ou Diouf) accusait les Wade de tous les crimes :

1/Karim Wade a volé 4000 milliards selon feu Amath Dansokho…Cette somme est revue à la baisse par Cheikh Bamba Dièye : « il a niché 2200 milliards dans les paradis fiscaux.

2/Viviane Wade a volé les tapis de la présidence selon les rumeurs les plus folles qui montrait cette image de viviane pliant un tapis… au sol. Sauf que cette image était celle de la résidence présidentielle à l’ambassade du Sénégal à Paris

On accusait les DG sous Wade, les ministres et les Wade sauf le patriarche, Abdoulaye Wade que tout le monde savait « honnête, généreux et sincère ». Personne ne l’a accusé d’avoir commis des malversations. Et l’ex président disait lui-même à l’époque avoir « quitté le Palais avec 700.000 en poche ».

Sa famille salie, humiliée et séparée (Karim au Qatar, Sindiély à Paris), Abdoulaye Wade y revient au Palais en héros à la faveur de sa réconciliation avec son tombeur de 2012. Et c’est un communiqué qui met fin aux rumeurs qui « salissait » la réconciliation la traitant de coup de pub…

C’est Macky qui invite et…c’est Wade qui l’annonce

Communiqué

« Suite à l’invitation de Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, Ancien Président de la République et Secrétaire General National du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) se rendra au Palais de la République ce samedi 12 octobre 2019 à 17 heures ». Selon le communiqué du PDS adressé à toutes les rédactions dont xibaaru.sn

La rédaction de Xibaaru