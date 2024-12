WAE : le Plan pour dépouiller Samuel Sarr et Khadim Ba

Deux actionnaires de la société West African Energy (WAE) se retrouvent en prison dans les liens de la détention préventive. Khadim Ba, PDG de LOCAFRIQUE et Samuel Sarr, DG de la WAE sont en prison pour des raisons diverses. Mais les deux hommes d’affaires qui sont en prison, représentent à eux deux plus 30% des actions de WAE. Pourquoi cet intérêt autour des actions de WAE ? Les deux personnalités ont été incarcérés pour des milliards de FCFA réclamés par les magistrats instructeurs. Ils risquent de passer de longs séjours en prison ou négocier pour lâcher plusieurs milliards et même leurs actions dans WAE…Ce qui ferait le bonheur de l’Etat qui est en embuscade.

Depuis l’arrivée des nouvelles autorités, plusieurs hommes d’affaires se retrouvent dans le viseur du Palais ou de la primature. Tous les hommes d’affaires sont considérés comme des collabos des anciens dirigeants. Ils sont même catalogués dans la liste des « financiers » de l’ancien régime ou des bénéficiaires des privilèges du système tant combattu par le nouveau pouvoir. La longévité des hommes d’affaires est réduite depuis l’installation de Sonko à la primature. Et ce n’est pas Samuel Sarr, DG de WAE et Khadim Ba, PDG de Locafrique et actionnaire de WAE qui diront le contraire. Ce dernier a été arrêté en septembre dernier. Et Samuel Sarr, le weekend dernier.

Le mercredi 25 septembre 2024, Khadim Ba, PDG de Locafrique a été arrêté vers midi. Khadim Ba a été convoqué une première fois le 19 septembre 2024 et une deuxième fois le 24 septembre 2024 avant d’être cueilli le mercredi 25 septembre. La Douane lui réclame ainsi la rondelette somme de 215 milliards de FCFA aux sociétés Dermond oil et Gas Africa qui impliquerait le PDG de Locafrique. Un délit que conteste Khadim Ba. Selon ses conseils, l’enquête concernerait les société Dermond oil et Gas Africa. Or, disent-ils, Khadim Ba « n’est ni le représentant légal des sociétés Dermond Oil et Gas Africa, ni son directeur général ou son président du conseil d’administration ».

Le vendredi 22 novembre 2024, Samuel Sarr a été arrêté à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass alors qu’il rentrait de voyage et placé sous mandat de dépôt le vendredi 28 novembre 2024. Les avocats de Samuel Sarr, Mes Baboucar Cissé, Cheikh Ahmadou Ndiaye et Dionewar Soumaré, ont déclaré dans un texte rendu public que le dossier a été politisé et piloté par la primature et que l’objectif de cette action judiciaire serait d’écarter leur client de la gestion dudit projet dont il est actionnaire et le manager principal. D’ailleurs, les avocats de Samuel Sarr informent qu’une nouvelle direction générale sera mise en au niveau de Wae.

West African Energy (WAE) serait-il au centre d’une stratégie de l’Etat ? Le Dg de WAE en prison et poursuivi pour un abus de biens sociaux sur la société qu’il dirige…Bizarre non ? Ou encore Khadim Ba incarcéré pour un litige fiscal impliquant 2 sociétés dont il n’est ni DG, ni actionnaire. Et ces deux hommes d’affaires ont des actions à WAE qui attirent l’Etat. Et selon les avocats de Samuel Sarr, l’état politise l’affaire WAE dans le seul but de « mettre la société dans son escarcelle ». WAE est une société montée par des hommes d’affaires Sénégalais. Et l’état y est actionnaire par l’intermédiaire de la SENELEC (Société nationale d’électricité du Sénégal) qui n’est pas majoritaire.

Serait-ce un plan pour l’état pour dépouiller deux actionnaires et faire de l’état l’actionnaire majoritaire et propriétaire à près de 50% de la West African Energy ? Selon les avocats du DG de la WAE « un nouveau directeur général sera nommé pour remplacer Samuel Sarr. Et ce nouveau directeur sera nommé avec la bénédiction de la primature qui aura la mainmise sur un projet d’électrification qui lui échappait. »

Un nouveau directeur à WAE avec un actionnaire majoritaire en la personne de l’Etat et deux anciens hommes d’affaires dépouillés de leurs biens pour « abus de biens sociaux » et « litige fiscal ». Voici le nouveau tableau que nous réserve l’affaire WAE. Et selon des sources internes, tout cela é été rendu possible grâce à a complicité des actionnaires de WAE. Tous les actionnaires sans exception auraient donné leur accord pour destituer Samuel Sarr…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn