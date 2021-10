La situation morale en déliquescence de l’A.P.R a fini par anéantir l’idéal républicain qui nous a mobilisé en décembre 2008.Ce parti qui a prêché la rupture et la restauration des valeurs est aujourd’hui,après des années d’exercice du pouvoir, pris en otage par des dignitaires saugrenues adeptes de congrégations oisifs et de messes noires.Ainsi nous demeurons convaincu qu’ils ont fini par instituer une nouvelle doctrine qui, en l’espèce ne s’accommode d’aucune nomenclature d’éthique et de morale qui fut jadis notre credo.Par conséquent,dans le soucis de sauver notre parti nous avons juger nécessaire de mettre en place un cadre dénommé “ Wallu A.P.R” ( Sauver APR).

“Wallu APR”est un cadre ouvert de concertation et dialogue mutuelle entre les camarades.Il s’inscrit dans une logique de lutter exclusivement pour la considération et la valorisation des militants de l’Alliance Pour la République.

Les signataires :

• Adama FALL (A.P.R Médina)

• Khadija MBAYE (A.P.R Kaolack)

• Samba NDONG (A.P.R Biscuiterie)

• Pape THIAM ( A.P.R Parcelles Assainies)

• Rama Macky (A.P.R Pikine)

• Fallou DIONNE (A.P.R DAKAR/Plateau)

• Commandant Mamadou GUEYE (A.P.R Khombole)

• Djily SECK (A.P.R Biscuiterie)

• Moustapha TRAORE (A.P.R Saint Louis)

• Ibrahima DIOUF ( A.P.R Mallem Hodar )

• Ousmane NDIAYE ( A.P.R Fasse Colobane Gueule Tapé )

Ex photographe officiel du Président Macky Sall.