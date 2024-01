Wayne Rooney viré par Birmingham

Wayne Rooney a été limogé de son poste de manager de Birmingham City, club de Championship. L’ancien attaquant a livré ses premières impressions après l’officialisation. S’exprimant via ses réseaux sociaux, il a fait son mea-culpa concernant ses performances à la tête de l’équipe de Birmingham City. L’ancien coach de Derby County a dirigé 15 matches dont 9 se sont soldés par une défaite. Bien loin des ambitions des propriétaires des Blues qui espéraient disputer les places pour les barrages d’accession à la Premier League.

« Je voudrais remercier Tom Wagner, Tom Brady et Garry Cook pour l’opportunité de diriger le Birmingham City FC et pour le soutien qu’ils m’ont tous apporté pendant ma courte période avec le club », a commencé Wayne Rooney dans sa déclaration rapportée par la BBC, avant de s’interroger sur le moment de son limogeage. Il a terminé en disant : « Enfin, je souhaite au Birmingham City FC et à ses propriétaires mes meilleurs vœux dans la poursuite de leurs ambitions. » a-t-il ajouté sur Declafoot.

Ensuite, Wayne Rooney assure comprendre les raisons de son limogeage : « Le football est une affaire de résultats – et je reconnais qu’ils n’ont pas été au niveau que je voulais qu’ils soient. Cependant, le temps est le bien le plus précieux dont un manager a besoin et je ne pense pas que 13 semaines aient été suffisantes pour superviser les résultats. changements qui étaient nécessaires. Personnellement, il me faudra du temps pour surmonter cet échec. Je suis impliqué dans le football professionnel, en tant que joueur ou entraîneur, depuis l’âge de 16 ans. Maintenant, j’ai l’intention de prendre du temps avec ma famille pour me préparer pour la prochaine opportunité dans mon parcours en tant que manager. » a-t-il conclu.