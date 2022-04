Yankhoba Diatara assure et rassure, selon…

L’égalitarisme voudrait rendre tous les hommes pareils, même s’il faut pour cela les affadir et les aseptiser. Mais la nature humaine n’est pas ainsi faite. Il y a dans chaque peuple des hommes qui aspirent au commandement. Le rôle du chef de l’État est d’attirer les meilleurs au service de la nation sénégalaise. Cela peut justifier le choix porté sur le ministre Yankhoba Diattara parmi les nombreux collaborateurs du président Idrissa Seck. Ce choix justifie que la liberté n’est pas seulement l’absence de dépendance mais aussi la capacité de choisir. Monsieur Diatara a au sein de rewmi toujours conjugué l’esprit de vaincre et la vision à long terme. Il a su manœuvré au quotidien en gardant le cap sur l’idéal. Rigoureux et honnêtes, il a toujours appliqué scrupuleusement les directives et orientations de son mentor, le leader de rewmi.

Ses capacités à rassembler, à susciter l’adhésion au projet de son Excellence le Président de la République par-delà les clivages partisans cimentent d’avantage la coalition entre Réwmistes et Aperistes. Monsieur Diatara est ainsi un véritable ambassadeur pour une alliance durable et sérieuse des deux plus grandes formations politiques du pays. Le porteur d’une telle vocation aussi exigeante doit donc posséder dans sa besace personnelle un certain nombre de quantité. Pour matérialiser l’apport positif du parti rewmi dans la coalition benno Bokk Yakar, Monsieur Diatara gère avec grandeurs les agissements des militants issus de formations politiques différentes. Il est un véritable homme de dialogue et de consensus.

Le travail titanesque abattu depuis sa nomination à la tête du ministère de l’économie numérique et des télécommunications mérite d’être vantée au et au vu de tout le monde. Il cultive le sens de l’engagement sans répit. Son arrivée aux affaires est consécutive à une véritable révolution numérique sénégalaise gage d’une conquête du monde meilleur. Il fait preuve de souplesse et de célérité au sein de l’action gouvernementale dans le secteur numérique. Ses capacités managériales sont saluées par touts ses collaborateurs.

Sa qualité d’homme d’État ne souffre d’aucune contestation. Il s’identifie par la noblesse de ses actes. L’essentiel de ses activités s’inscrivent dans le cadre de la réussite des projets du chef de l’État. Le prestige personnel n’a jamais été le fondement de son engagement politique. En raison de sa perspicacité, Monsieur Yankhoba est doté de capacités exceptionnelles en matière de massification et de fidélisation des militants. Face aux troubles politiques de la cité du rail, il intervient avec une élégance républicaine incommensurable et un excellent sens d’écoute. A travers ses actions, le Ministre Yankhoba traduit en acte la vision du Président de la République Macky Sall. C’est un véritable collaborateur qui accorde respect et considération à tous les militants de benno Bokk Yakar. En raison de son abnégation et son engagement sans faille, le Sieur Diatara s’est taillé place confortable dans la mouvance présidentielle. Sa gloire personnelle ne détermine jamais sa posture politique. Il a toujours relégué au second plan son coefficient personnel en privilégiant l’intérêt collectif. Son leadership justifie les résultats positifs déjà obtenus dans le secteur qui lui est confié. Les valeurs incarnées par le Ministre de l’économie numérique et des télécommunications ne sont pas du commun des mortels dans l’espace politique.

Tous les jeunes de la majorité présidentielle peuvent se targuer du travail colossal qu’il mène pour rendre impeccable le « pongnsé mbourou ak sow » en attendant l’arrivée du gloria.

KALLÉ WADE

porte parole du meer national,

Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains.