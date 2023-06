Yannick Noah règle sa succession…Il choisit son héritier

Yannick Noah a célébré cette semaine les 40 ans de sa victoire à Roland-Garros et en a profité pour faire une annonce.

L’ancien champion prépare déjà sa succession. Interrogé il y a quelques jours, Yannick Noah a expliqué qu’il avait pris une décision radicale. Il a fait son choix et a clairement désigné son héritier.

Il y a tout juste 40 ans, l’ancien tennisman devenait le premier Français à remporter un tournoi du Grand Chelem. Encore aujourd’hui, il est toujours le seul joueur tricolore à avoir réalisé cette performance en plus d’être le plus titré en simple avec 23 titres. Un succès qui lui vaut d’être parmi les légendes du tennis français.

YANNICK NOAH A PRIS UNE DÉCISION RADICALE ET A DÉSIGNÉ SON HÉRITIER

D’ailleurs, ce dimanche 11 juin, le natif de Sedan retrouvait le chemin des cours pour célébrer l’anniversaire de sa victoire à Roland-Garros. Associé à Mansour Bahrami, il s’est incliné dans un match d’exhibition en double contre la paire composée de John McEnroe et Mats Wilander. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la star a fait le show.

Il y a quelques jours, le sportif de 63 ans a également participé au podcast Entre vous et moi, sur Europe 1. Au micro, il s’est exprimé sur son rôle de chef de village au Cameroun et a fait une annonce lourde de sens en désignant son successeur. Ce sera son fils Joakim Noah qui prendra la suite de son père.

IL A RÉGLÉ SA SUCCESSION

Sans hésiter, il a annoncé : « Joakim est l’héritier, point barre. Voilà, c’est fait« . C’est donc son aîné qui est destiné à prendre les rênes de la petite localité d’Etoudi près de Yaoundé, la capitale. « C’est mon fils aîné, c’est Joakim, il est spirituellement connecté à ici. Il était très proche de papa, du Cameroun et de maman en France. »

Car Yannick Noah a hérité de cette fonction à la mort de son père, Isaac. « Lorsque mon papa est parti, c’est là que je suis devenu le chef, officiellement« , a expliqué l’ancien champion avant d’expliquer comment il a été intronisé. « J’étais à New York, j’étais à Paris… Là, je débarque et tout d’un coup papa part et je suis chef. »

LE TENNISMAN A ÉTÉ SURPRIS LORSQU’IL A ÉTÉ NOMMÉ

Les débuts ont été surprenants alors qu’il ne s’attendait pas à ce changement de statut. « Moi, c’était toujours Yann, tonton Yann, papa Yann. Et maintenant, c’est Majesté. Ok, bon… Il faut que je joue le jeu, c’est étrange.« , a-t-il avoué. Mais il a pris son rôle au sérieux. « Le dernier recours (…), c’est de venir voir le chef du village. », a raconté celui qui est aussi connu pour sa carrière de chanteur.

Si le quotidien n’est pas facile, Yannick Noah fait tout son possible pour aider la population d’Etoudi. « C’est beaucoup de problèmes de santé, on n’a pas la carte vitale ici. Il y a des gens qui n’ont pas 300 euros pour payer une intervention et quand il ne paye pas et bien, il meurt. » Mais avec un chef comme Yannick Noah, nul doute que les habitants sont entre de bonnes mains.

Source MF