Yarakh : Deux amis tués dans un accident de la circulation

Soukeyna et Jean-Paul, deux amis, ont péri dans un accident tragique survenu lundi soir, à Yarakh, à hauteur du pont près de la cafétéria, non loin de Hann-Maristes. Le drame est survenu après une collision entre leur moto et un véhicule particulier sur ce pont construit pour contourner le chemin de fer du Train express régional (Ter). Les riverains ont déploré l’étroitesse de l’infrastructure routière à l’origine de beaucoup d’accidents.

Les corps sans vie ont été acheminés à l’hôpital Principal de Dakar par les sapeurs-pompiers, informe Seneweb.