Y’en a marre apporte tout son soutien à Gana Gueye

Suite à un prétendu refus de prendre part au match que son club, le PSG, a joué samedi dernier contre Montpellier, notre compatriote Idrissa Gana GUEYE fait l’objet d’attaques des plus virulentes d’une certaine presse, de personnalités politiques françaises, d’associations et militants de la cause LGBTQ+.

De plus en plus, il est noté cette forte tendance à vouloir faire du sport un instrument politique visant à imposer une certaine vision du monde.

Gana Gueye, s’il s’avère qu’il s’est abstenu de prendre part à cette journée de promotion de la cause LGBTQ, est resté en phase avec ses propres croyances, us et coutumes, et donc bénéficie du soutien total de son peuple.