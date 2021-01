Y’en à Marre, FDS et le FRAPP tournent le dos à Noo Lank

La plateforme Noo Lank se disloque. En effet, le Front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain (FRAPP) et le mouvement Y’en a marre ont décidé de suspendre leurs activités au sein du collectif Noo Lank. Si Y’en a marre s’insurge contre les « nouvelles orientations » du collectif, FRAPP met en cause l’entorse « aux règles les plus élémentaires de la démocratie organisationnelle ».

Les Forces démocratiques du Sénégal (FDS) ont aussi quitté le navire de Noo Lank. Dans leur communiqué, il est juste mentionné que l’organisation suspend ses activités dans la plateforme.