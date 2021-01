Le collectif NOO LANK a tenu sa réunion hebdomadaire à l’effet d’évaluer et de se prononcer sur les questions d’actualité.

Le collectif a ainsi examiné et déploré l’échec de l’initiative de saisine du conseil constitutionnel par l’opposition parlementaire pour contester la modification de la loi sur l’état d’urgence. NOO LANK condamne le blocage de cette initiative par le PDS, jetant ainsi le trouble sur sa posture que les sénégalais doivent interroger dans le contexte actuel de dragage des libéraux vers Macky Sall. NOO LANK reste attentif à ces mouvements d’ombres et dénoncera toutes les postures qui trompent les populations sous le prétexte de la pandémie et de la proximité idéologique. NOO LANK invite les forces citoyennes, patriotiques, et même la gauche, toute la gauche à ne pas se laisser surprendre et encercler par toutes manœuvres tendant à paralyser les forces de résistance au projet de rwandisation de la démocratie sénégalaise par l’accaparement des 3 pouvoirs par le président Macky Sall, l’intimidation de la société civile et le musèlement de toutes les voix discordantes.

L’arrestation de Boubacar Seye est un acte qui s’inscrit dans cette stratégie du pouvoir qui voudrait en faire un exemple pour tous les acteurs de la société civile, les activistes, les chercheurs engagés et les leaders politiques.

A ce sujet, la réponse de l’UE, interpellée par NOO LANK, a manqué de clarté et de caractère résolutoire à la question posée par Boubacar Seye et reprise par toutes les organisations de la société civile.

Ce clair obscur de la représentante de l’UE est une fuite de responsabilité inacceptable. Sa déclaration contribue à encourager l’opacité du gouvernement que dénonce précisément le président d’horizon sans frontière.

Cette connivence coupable est historiquement la cause et le lit de l’inefficacité de l’aide publique au développement qui est utilisée en grande partie pour enrichir des gouvernants et justifier la signature de contrats léonins sur les ressources naturelles du pays dans le domaine de la pêche, des mines, des hydrocarbures et des infrastructures. C’est pourquoi l’affaire Boubacar Seye est le symbole d’une mal gouvernance économique et d’un régime liberticide dépassé.

NOO LANK dénonce le fait que les accusations de diffusion de fausses nouvelles soient utilisées comme l’article 80, pour imposer au juge l’emprisonnement de Boubacar Seye. Ces chefs d’accusation doivent être combattus par toute la presse sénégalaise et la société civile. Autrement, c’est par la même accusation qu’elles seront muselées.

Boubacar est une cible choisie à dessein, un acte réfléchi qui s’inscrit dans un plan de rwandisation, théorisé depuis le 31 décembre par le président Macky Sall lors de son entretien avec la presse pour que nul n’en ignore.

Conscient de cette volonté de pouvoir du président Macky Sall pour faire le vide des forces de résistance en vue d’un troisième mandat, le collectif NOO LANK lance un appel solennel à toutes les forces citoyennes, sociales et politiques pour se liguer afin de faire libérer Boubacar Seye et s’opposer à la stratégie d’accaparement des pouvoirs par Macky Sall.

Dans ce sens, NOO LANK a déjà entamé des rencontres et discussions pour élargir son cadre de luttes citoyennes.

La coordination de Noo Lank

Fait à Dakar, le 24 Janvier 2021