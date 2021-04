La Division des investigations criminelles (Dic) a réussi un grand coup. Elle a mis la main sur 1,5 milliard en billets noirs à Yenne, rapporte Libération dans sa livraison de ce jeudi.

Selon le journal, le Groupe de recherches et d’interpellation (Gri) de la Dic a arrêté 7 suspects entre Dakar et Thiès. Les faux billets étaient en coupures de 50, 100 et 500 euros. Pourtant rappelle la même source, presque le même montant avait été intercepté aux Mamelles en janvier dernier.