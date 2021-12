Yeumbeul : Des partisans du maire Daouda Ndiaye rejoignent Gueum Sa Bopp

En perspective des élections locales prévues en janvier 2022, l’heure est à la massification et à la mobilisation au niveau de Yeumbeul Nord. Une démarche que le candidat de la grande coalition Gueum Sa Bopp n’a point négligée, car il a présidé, ce mardi, le ralliement de douze groupements de femmes venant successivement des quartiers de Darou Salam 1, Darou Salam 2, Béne Barak, Asecna et Aïnoumady.

Selon la responsable des Femmes A. Ndiaye, si elles ont pris cette décision c’est pour avoir un changement. « Nous avons décidé de soutenir Mbaye Dieye car dans notre commune il y’a beaucoup de choses qui doivent changer et nous ne regrettons pas d’avoir pris cette décision » , déclare t-elle.

Une décision qui a mis le camarade du Président Bougane Gueye à réagir en ces termes : « Je suis content de votre acte vous êtes plus que des mouvements, vous avez la taille d’un parti politique. Je consens que vous êtes d’un apport de taille pour la grande coalition Gueum Sa Bopp », a dit le candidat de la grande coalition Gueum Sa Bopp, Mbaye Diéye.

Ce dernier, conscient de ce grand soutien de taille, ajoute « C’est une décision difficile que vous avez prise en ce moment historique. Une élection n’est jamais gagnée d’avance, et je ne fais pas partie de ceux qui négligent une élection. Lorsque l’on me présente une seule personne susceptible de nous rejoindre, je ferai mon possible. Et la surprise, ce sera la victoire au soir du 22 janvier », a t-il averti