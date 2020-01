Yeumbeul : Le dealer saute du 2e étage et se fracture la jambe…

Repéré dans un trafic de stupéfiants, lors d’une opération coup de poing de la police de Yeumbeul, C. Dramé a sauté du deuxième étage d’un immeuble, en passant par sa fenêtre, pour se fracturer les jambes en retombant au sol.

Selon le quotidien Les Échos, le drame a eu lieu, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier dernier, vers 1 h du matin, au quartier Afia 3 de Yeumbeul Sud. En effet, la victime voulait échapper aux policiers.

Mal en point, ce célèbre dealer de la banlieue est arrêté par les limiers qui découvrent sur lui, après une minutieuse fouille, 25 joints de chanvre indien et 125 grammes en vrac.

Le dealer et ses 8 acolytes sont placés en garde-à-vue au commissariat de police de Yeumbeul. Ils seront déférés au parquet, aujourd’hui, pour offre et cession de chanvre indien et détention et usage collectif.