Yeumbeul : TAS plaide la situation des handicapés au Sénégal

A 72 heures de la fin de la campagne électorale, le convoi du leader de La Republique des Valeurs surnommé »La caravane bleue » faisait son passage dans le département de Keur Massar. Thierno Alassane Sall (TAS) ne pouvait rater cette occasion de revigorer ses anciennes troupes et poursuivre la reconquête de toute la banlieue dakaroise.

Accueillie à l’entrée de Keur Massar par une forte mobilisation de militants vêtus de couleurs bleue et blanche, la caravane a aussitôt entamé son circuit qui doit finir à Yeumbeul, dernière étape du département.

C’est vers les coups de 15 heures que la tournée a démarré dans le département de Keur Massar. De »Tivaouane Peulh » en passant par »Keur Massar village » jusqu’à »Darou Michel », de la partie nord jusqu’au sud du département, presque toutes les communes ont reçu la visite du candidat TAS2024.

Des embouteillages ont causés beaucoup d’heures perdues mais ça n’a pas empêché la motivation et la détermination des militants qui bravent la forte chaleur pour accompagner le convoi. A chaque étape la caravane marque un temps d’arrêt et le candidat expose son programme.

S’en suivent des témoignages du public et des séances de photos entre le leader et ses sympathisants. Au cours de la caravane, des flyers sont distribués aux passants, aux passagers des transports en commun et même dans les marchés.

Pour TAS, la banlieue souffre de plusieurs manques et le domaine éducatif semble être un échec.

« Depuis que nous circulons dans le département, je remarque beaucoup de jeunes enfants errer ou s’adonner à des jeux en pleine année scolaire et à un jour ouvrable. C’est anormal », scande le candidat des Valeurs, qui semble très choqué dans son discours prononcé devant une foule immense à Yeumbeul.

Thierno Alassane Sall a aussi fustigé les conditions de vie des handicapés de manière générale dans ce pays. « Dans le quotidien des sénégalais et dans la vie professionnelle, les handicapés sont moins pris en charge et même le domaine des transports ne prend pas entièrement en compte leur situation. Les handicapés vivent difficilement leur déplacement dans ce pays, le système de transport devrait être plus réadapté pour prendre en compte les handicapés de tous genres. Et nous avons la solution pour régler toutes ces injustices », poursuit-il.

Le leader de RV a aussi déploré l’état dégradé des routes dans la banlieue de Keur Massar et les chantiers abandonnés depuis plusieurs années. Sur ce, il a présenté ses excuses auprès de militants qui ont dû annuler des meetings par manque de temps et une inaccessibilité des routes causée par de longs embouteillages.

TAS promet de répondre favorablement aux attentes des populations de la banlieue s’il est élu au soir du 24 mars. Chaleureusement accueilli par les militants et sympathisants des communes de Yeumbeul, le président de La République des Valeurs s’est dit satisfait de la mobilisation, qui n’était pas évidente à quelques minutes de la rupture du jeûne.

A rappeler que les militants avaient envahi l’espace public à côté de »station Yeumbeul » depuis 15 heures dans une ambiance de liesse accompagnée de chants d’une solennité publique.

Des dizaines de véhicules, de motos »jakarta », des charretiers ont été réunis pour l’occasion dans une ambiance indescriptible. De Keur Massar à Guediawaye on assistait véritablement à des moments forts d’ambiances.

La caravane a terminé ses visites tard la nuit à Guediawaye où un grand meeting s’est tenu devant la présence de plusieurs alliés locaux et militants.