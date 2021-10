LA POSITION DU PARTI MCSS FULLA AK FAYDA SUR LES INVESTITURES DANS LA COALITION YEEWI ASKAN WI.

Fidèle dans sa dynamique pour la création des ruptures fondamentales donnant naissance à une Coalition forte et résolument orientée dans l’ethique, la pluralité, et la démocratie interne dans le respect des différences fécondantes, le parti politique Mcss Fulla ak Fayda attire l’attention de la conférence des leaders sur les menaces lourdes de conséquences qui guettent notre coalition YEWWI Askan Wi , née à la suite de beaucoup de sacrifices des partis et mouvements qui la composent.

Le parti politique Mcss Fulla ak Fayda a remarqué certaines accointances et un pilotage à vue dans la commission de médiation et d’arbitrage qui devrait avoir comme rôle unique d’être au service exclusif de tous, au lieu de servir quelques entités qui la composent au grand détriment de l’unité, la cohésion, la générosité de ses membres .

La candidature du parti politique Mcss Fulla ak Fayda est exclue dans toutes les communes du senegal, plus particulièrement à pikine Nord fief de son secrétaire général.

Bien qu’ayant participé financièrement, tant soit peu, au dépôt de la caution à la dernière minute, le Mcss Fulla ak Fayda mérite du respect et de la considération avec plus de 97 conseillers municipaux en 2014 dont 5 à Pikine. YEWWI ASKAN WI en est notre première coalition. Le Parti politique Mcss Fulla ak Fayda est toujours allé aux élections locales seul.

Compte tenu des des démarches cavalières opérées au sein de cette commission de médiation et d’arbitrage, l’opposition sénégalaise, par sa branche YEWWI ASKAN WI tend vers une fragilisation interne.

Le parti politique Mcss Fulla ak Fayda demande une approche plus solidaire par une rencontre immédiate de la conférence des leaders afin que soit discuter tous les maux des partis politiques et mouvements victimes des manquements graves liés au non respect des principes fondateurs de Yewwi Askan Wi.

Pour terminer, le parti appelle à l’application strict des règles qui nous lient sans discrimination.

Agissant en toute démocratie, le parti politique Mcss Fulla ak Fayda réaffirme son appartenance dans la coalition YEWWI ASKAN WI.

Abdoulaye Mamadou Guissé

Secrétaire général National du Parti Politique le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda.