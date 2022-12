Yewwi, un repaire de grands bandits : un violeur, des voleurs et des agresseurs…

Les Sénégalais voulaient la rupture et maintenant, ils l’ont. En lieu et place des « voleurs » de l’APR et de Benno, les Sénégalais se retrouvent en face de bandits de grand chemin. Un cocktail explosif qui met le Sénégal au-devant de l’actualité internationale. Après l’affaire du « viol » de Adji Sarr qui implique le patron de cette coalition Yewwi Askan wi et la découverte de 6 milliards FCFA de ce même responsable dans une banque malaisienne, c’est le déferlement de violence des députés de ladite coalition sur les femmes à l’Assemblée qui choque au Sénégal et dans le monde entier… Voici la coalition Yewwi comme vous ne l’avez jamais vu…

Des malfrats qui montrent enfin au peuple sénégalais leur véritable visage. Pourtant, ils avaient appelé le peuple à voter massivement pour eux lors des élections locales ensuite municipales passées. Une véritable rupture, voilà ce qu’ils promettaient au peuple sénégalais. De quelle rupture, s’agit-il ? Ousmane Sonko a été élu maire de Ziguinchor au sortir des élections locales de janvier dernier. Une véritable déception pour les étudiants ressortissants de Ziguinchor de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à qui leur mairie avait toujours mis à disposition des appartements à Dakar, pour les aider à se loger…

Sonko prive les étudiants ressortissants de Ziguinchor et le Casa de subventions

Un besoin minimum pour les étudiants de Ziguinchor, mais à peine élu maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko en décide autrement. Il n’y a pas que les étudiants de Ziguinchor à souffrir de cette politique de Ousmane Sonko. Le mouvement sportif à Ziguinchor souffre aussi des carences du nouveau maire. Ousmane Sonko en est allé jusqu’à couper toute aide au Casa-Sports, club phare de cette partie sud du pays. Ce faisant, il agit en véritable maître chanteur. Rangez-vous derrière moi, ou vous ne recevrez rien de moi. Une attitude de grand brigand.

Ce même Ousmane Sonko que l’on dit qu’il pourrait être le futur Président de la République du Sénégal qui est accusé de viols répétitifs par la jeune fille Adji Sarr. Au début de l’éclatement de cette affaire, Ousmane Sonko, en véritable homme sans foi, ni loi, n’avait hésité à exciter une partie de la population en les invitant à descendre dans la rue. Des émeutes s’en étaient suivies causant des morts et des destructions de biens publics et privés. On dit que chez les bandits, peu importe la méthode, seule la fin justifie les moyens.

En plus d’accusation de viol, il est cité dans une affaire de magouilles portant sur 6 milliards CFA

Que voulez-vous ? C’est ce personnage qui aspire à diriger le Sénégal qui se permet d’accuser à tort et à travers des citoyens de détournements, qui est cité dans une affaire d’un compte de 6 milliards FCFA, logé à la Maybank islamic de la Malaise. Un détournement qui a été rendu possible à l’occasion d’un appel de dons. L’on parle de 300 millions qui auraient recueillis, sans qu’il n’ait aucun rapport produit à cet effet. D’ailleurs, c’est pour tirer les choses au clair, que le parti MCSS Fulla ak Fayda de Mamadou Abdoulaye Guissé a déposé une plainte.

Les délinquants à col blanc ne sont pas rassasiés, tant qu’ils n’auront pas mis le pays à feu et à sang. Ils ont trompé le peuple sénégalais, en disant de voter massivement pour leurs listes de Yewwi Askan Wi (YAW) lors des législatives du 31 juillet dernier. Aujourd’hui, ce sont toutes les institutions qu’ils veulent prendre en otages. Ils tentent d’imposer leur diktat à la Justice. Ayant réussi à mettre en ballotage Benno Bokk Yaakar à l’Assemblée nationale au sortir des élections législatives, ils font tout pour bloquer la marche du parlement.

Ils insultent tout le monde, font des invectives, tentent de détruire du matériel de l’Hémicycle, et vont jusqu’à y instaurer le règne de la terreur. La députée Amy Ndiaye Gniby se trouve harcelée depuis qu’elle a lancé des propos contre le guide moral des Moustarchidines, qui se trouve également engagé sur le plan politique avec l’implantation de son parti, le PUR, membre de YAW.

Ami Ndiaye Gniby, après avoir reçu toutes sortes de menaces, a été lâchement agressée en pleine séance plénière. D’abord, c’est un député membre du PUR qui la gifle, avant qu’un autre ne lui envoie en plein ventre un coup de pied. Alors que l’on dit qu’elle est enceinte de 9 mois. Après s’être évanouie, elle a été transportée d’urgence par les sapeurs-pompiers à l’hôpital.

Les courageuses prises de position de Birahim Seck et de Boris Diop

Un acte barbare, condamné par tous les démocrates. Le Forum du Justiciable s’en est vivement ému. Birahim Seck réputé pour ses positions généralement défavorables au camp du pouvoir, tant ils ne cessent de dénoncer tous les scandales de la part du régime, s’est déclaré sur cette affaire à travers un tweet. Il indique : « Mon soutien résolu à la députée Aminata Ndiaye Gniby. J’espère que la justice ira jusqu’au bout ». Le responsable du Forum civil, branche de Transparency international tranche : « L’Assemblée n’est ni un ring, ni un dojo. Ces pratiques que Yewwi Askan Wi nous montrent contrastent avec les promesses faites ».

Boubacar Boris Diop, un autre membre de la Société civile, lui aussi prend position pour dénoncer la barbarie dont est victime la députée Ami Ndiaye Gniby. Intellectuel imminent, il soutient même qu’il n’y a rien d’injurieux dans les propos tenus par Ami Ndiaye Gniby à l’encontre de Serigne Moustapha Sy.

Kilifeu au secours des brigands, Seydi Gassama dans un silence douteux

Leurs discours tranchent cependant avec ceux de lugubres individus qui se réclament activistes, mais qui aussi sont accusés comme étant de véritables brigands. Et entre brigands, on se fait dans l’obligation de s’associer. Contrairement donc à Birahim Seck, un homme qui se veut transparent, devine qui vient diner ce soir ? Mais c’est le bandit Kilifeu, un membre de Y’en a marre, inculpé d’ailleurs par la justice sénégalaise pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants ainsi que de corruption, et qui a subi 3 mois de détention préventive avant de connaître la liberté provisoire, qui vole au secours des voyous de l’Assemblée nationale.

Sans rire, il soutient : « Très honnêtement, pour la première fois, je me sens représenté à l’Assemblée Nationale. Et c’est sur cette 14e législature, surtout par les députés de l’opposition. Quelqu’un comme Guy Marius, Abass Fall, Demba Dang, entre autres… Ils posent le vrai débat à l’Assemblée nationale, mais malheureusement, du côté du pouvoir, il n’y a pas match ».

De qui se moque-t-on vraiment ? Seuls les bandits de grand chemin nous le diront. Mais, puisqu’ils n’accepteront jamais d’avouer leurs forfaits au point de vouloir manipuler l’opinion, leur seul désir est de mettre le feu dans ce pays. Au fait, on attend impatiemment de connaître la position de Seydi Gassama qui dure à son poste de Secrétaire général de Amnesty international, section Sénégal, à cette affaire qui brûle les lèvres des Sénégalais en ce moment.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn