Les magistrats de Macky aux commandes…Après Iso-le-tailleur, voilà Bass-danger

A l’approche de la présidentielle de 2024, le président Macky Sall fait revenir des visages qui ont autrefois marqué le champ politique. C’est comme si Macky Sall reconstituait une équipe de guerriers. Après le retour du ministre de la justice appeler le tailleur constitutionnel, Ismaila Madior Fall dit Iso-le-tailleur qui est revenu défendre le troisième mandat après l’avoir combattu lors du référendum de 2016, c’est au tour de du magistrat Serigne Bassirou Gueye ou Bass-danger, ancien procureur de la République, un des hommes les plus controversé du système de refaire son apparition, comme président de l’Office Nationale de lutte contre la Corruption (OFNAC). Les magistrats de Macky sont en place…

Serigne Bassirou Guèye revient aux affaires. Après avoir disparu dans un petit bureau au Palais, après un passage mouvementé comme maîtres des poursuites, Macky Sall voent de le nommer à un poste stratégique. L’ancien Procureur de la République est désormais le nouveau président de l’OFNAC en remplacement de la magistrate émérite, Seynabou Ndiaye Diakhaté. Mais cette nomination est loin de produire les effets attendus. Le retour de Serigne Bassirou Gueye appelé communément Bass, sera très mouvementé avec le contexte politique actuel.

Bass devait être la dernière personne à diriger l’OFNAC. Lorsqu’il était Procureur, l’ex-maître des poursuites du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a toujours montré combien il minimisait cette institution. On se rappelle de sa sortie déplacée sur l’affaire de détournement au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Il avait décidé de renvoyer le rapport produit par les services de Seynabou Ndiaye Diakhaté. Bassirou Guèye, qui a mis son coude sur cette affaire, à éviter à Cheikh Oumar Hann d’être ridiculisé dans ce dossier.

A l’époque, il a fallu que Seynabou Ndiaye Diakhaté sorte de son silence pour recadrer l’ancien conseiller technique numéro 1 de l’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré. « J’ai beaucoup de respect pour mon collègue le procureur de la République, mais ça m’étonnerait qu’il puisse nous retourner nos dossiers d’enquête », lui avait-elle lancé. Rien que pour ça, Macky devait s’abstenir de bombarder l’ex Procureur à ce poste. Mais le chef de l’Etat n’en a cure de l’avis des autres. Macky Sall gouverne selon ses volontés.

Pour traquer des délinquants, il faut être irréprochable. Malheureusement, Serigne Bassirou Guèye est loin de l’être. Depuis l’éclatement de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, il est suspecté par l’opposition d’être au cœur du présumé complot. Au sein de cette opposition, on voit Bass comme le bras armé de Macky contre ses adversaires. Alors, une telle personne déjà étiquetée pro-pouvoir, ne peut se prévaloir du droit de traquer les corrompus. Car lui-même est « corrompu » aux yeux des opposants et une bonne partie des sénégalais.

Mais on dirait que Macky Sall cherche à en finir avec l’OFNAC. Depuis son arrivée au pouvoir, l’Office national de lutte contre la Corruption est confiné. Après la traque et l’arrestation de Karim Wade, l’organe est resté en hibernation. Les rapports transmis aux autorités étatiques et judiciaires dorment dans les tiroirs des hommes du « Macky ». Après Wade-fils, aucune autre personne n’a été arrêtée dans la traque contre les corrompus. Une impunité qui avait fini par tuer l’organe.

Mais avec la venue de Bass c’est la fin de l’Ofnac. Macky a envoyé un de ses proches traquer ses administrés. Serigne Bassirou c’est cette même personne que Ousmane Sonko accuse d’avoir falsifié le PV d’enquête de la Gendarmerie dans l’affaire Sweet Beauty. Selon le leader de Pastef, l’ancien procureur y aurait ajouté des éléments à charge pour l’enfoncer. Alors le chef de l’Etat devrait savoir qu’un « voleur » n’attrape pas un « voleur ». Il l’aide à se tirer d’affaires. Si cette personne est censée reprendre la traque, les fraudeurs du pouvoir n’ont pas à avoir peur. Seule l’opposition devrait commencer à balayer devant elle. Car Bass sait comment pourchasser les adversaires du pouvoir.

Le chef de l’Etat montre une fois de plus son mépris pour les institutions. Nommer un magistrat controversé à la tête de l’OFNAC, c’est une véritable insulte pour la République. Le chef de l’Etat devrait se rectifier et rattraper le coup. Mais le locataire du Palais est tellement têtu qu’il n’en fait qu’à sa tête. Tuer l’OFNAC n’empêchera pas de traquer tous ces ministres, DG, conseillers ou parlementaires qui se sucrent dans le dos des sénégalais. 2024 n’est plus loin et chacun rendra compte.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru