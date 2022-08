Yewwi-Wallu en danger…Wade menace de créer…

La razzia de l’inter coalition lors des Législatives avec 80 députés est une victoire de courte durée. La tête de liste de la coalition Wallu, Me Abdoulaye Wade qui qualifie cette union de supercherie montée de toutes pièces par son fils Karim Wade avec la complicité de Doudou Wade, Mamadou Lamine Thiam et Mamadou Lamine Diallo, menace de créer son propre groupe parlementaire à l’Assemblée et mettre fin à cette union qui n’a jamais eu sa bénédiction. Selon notre source, Abdoulaye Wade n’aurait jamais accepté de se ranger derrière Ousmane Sonko ou de faire alliance avec le marabout Serigne Moustapha Sy.

L’ancien Président de la République regrette amèrement d’avoir été embarqué dans cette folle aventure qui l’a obligé à se ranger dans une alliance avec Yewwi Askan Wi, lors des dernières élections législatives. Une alliance qui a mis le Parti démocratique sénégalais (PDS) dans la position d’un parti soumis aux ordres de la coalition de Yewwi Askan Wi, dont parmi les têtes de file, on retrouve justement Ousmane Sonko et Moustapha Sy.

L’ancien président n’a jamais oublié que Ousmane Sonko l’a toujours traité comme étant partie des personnages politiques considérés comme figurant parmi les hommes politiques qui sont des antis progressistes en Afrique, ayant conduit le continent à son retard dans le monde. Ousmane Sonko a même cité Me Abdoulaye Wade comme figurant dans la liste des anciens Chefs d’Etat en Afrique qui méritent d’être fusillés.

Quant à Serigne Moustapha Sy, tout le monde se souvient qu’après s’être allié à Me Abdoulaye Wade, notamment durant l’élection présidentielle en 1993 contre Abdou Diouf, il faisait partie d’un de ses plus grands pourfendeurs. Une fois, accédé au pouvoir en 2000, Me Abdoulaye Wade a toujours refusé des retrouvailles avec Serigne Moustapha Sy et son mouvement Moustarchidine Wal Moustarchidati. Me Abdoulaye Wade allant même jusqu’à considérer Moustapha Sy, selon des membres de son propre entourage, comme étant un grand maître-chanteur.

Me Abdoulaye Wade a donc toutes les raisons au monde de refuser toutes sortes d’alliances derrière Ousmane Sonko et Serigne Moustapha Sy qui ne lui veulent pas que du bien. Surtout quand le PDS doit se soumettre complètement sous les ordres de ces deux personnages politiques. Le PDS, un parti qui a toujours fait figure de leader politique sur le champ politique national, aujourd’hui réduit à jouer les seconds rôles.

Tout cela par la faute de Karim Wade, Doudou Wade, Lamine Thiam et Mamadou Lamine Diallo. Ce dernier n’est même pas membre du PDS, et est leader du mouvement Tekki. Mamadou Lamine Diallo n’a été qu’un allié circonstanciel du PDS aux dernières élections législatives afin de s’assurer de conserver son fauteuil de député. Pour cela, lui qui avait lutté de toutes ses forces contre Me Abdoulaye Wade à l’élection présidentielle de 2012, était prêt à tout pour parvenir à ses fins.

Mamadou Lamine Diallo, malheureusement suivi par Karim Wade, son cousin Doudou, Mamadou Lamine Thiam, ne pouvait donner le bon conseil à Me Abdoulaye Wade. Sa seule ambition étant de se faire réélire à l’Assemblée nationale. Me Abdoulaye Wade vient de se rendre compte des genres d’hommes qui l’entouraient. Il est décidé à mettre fin à l’alliance qui liait la coalition Wallu à Yewwi Askan Wi.

Le Pape du Sopi n’est pas du tout content des hommes en qui il faisait confiance, mais qui l’ont pourtant induit en erreur. Il est décidé à réparer ces erreurs, en mettant fin à l’union entre Wallu et Yewwi Askan Wi qu’il qualifie d’une grosse escroquerie. D’où sa décision de créer le propre groupe parlementaire de Wallu qui va se démarquer de Yewwi Askan Wi. C’est dire à quel point Gorgui ne veut plus d’une alliance avec Yewwi Askan Wi.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn