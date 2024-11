Yoro Dia : « Macky Sall est bien présent au Sénégal »

Alors que certains de ses adversaires le critiquent pour sa campagne électorale sur les réseaux sociaux, Macky Sall est présent partout au Sénégal, a affirmé un de ses hommes de confiance, en l’occurrence Yoro Dia. Mieux, pour l’ancien porte-parole de la présidence, la présence de l’ancien président sur la liste de Takku Wallu a affolé le pouvoir.

« Dès qu’il a été tête de liste, le pouvoir s’est affolé. Donc nous, de notre côté, on fait durer le plaisir de la torture qu’on inflige au pouvoir », a d’emblée fait savoir Yoro Dia, invité de Rfm Matin ce mardi. Selon le communicant, Macky Sall est la personne la plus présente au Sénégal, malgré son séjour au Maroc. « Macky Sall est bien présent au Sénégal. Personne dans ce pays ne peut faire un pas sans Macky Sall. Quand on prend les transports, avec les autoroutes, le TER, le BRT, les autoponts… c’est lui. La présence de Macky Sall est une torture pour le pouvoir, car elle se matérialise sur le béton et le goudron », dit-il dans ses propos repris par Seneweb.

Pour la campagne de Macky Sall sur les réseaux sociaux, Yoro Dia de dire : « Les choses évoluent. Aujourd’hui, on peut bien faire une campagne sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus un secteur incontournable pour une campagne. »