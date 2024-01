You fidèle au rendez-vous avec ses fans : La saga d’un virtuose hors-pair

YOUSSOU NDOUR FIDELE AU RENDEZ-VOUS AVEC SES FANS : LA SAGA D’UN VIRTUOSE HORS PAIR

L’artiste planétaire Youssou Ndour a renoué avec ses fans le long d’une soirée à l’esplanade du Grand théâtre ce samedi 6 janvier 2024. Un moment d’intenses communions avec un public de tout âge totalement acquis à sa cause. Un public complice qui a tenu à jouer sa partition pour donner au spectacle un cachet tout particulier à travers des refrains dignes d’une longue journée de répétitions et de mise en scène chorégraphique. Youssou Ndour est un patrimoine culturel incontournable et incontestable. Ils sont de nos jours quatre grands artistes africains à réussir le Cross-Over qui est un festival qui offre une expérience et expertise d’écoute riche et variée pour tous les amateurs de musique. Ils sont de nos jours seulement quatre grands ténors à avoir réussi ce grand challenge. L’histoire retiendra d’abord le nom d’un monstre sacré qui s’appelle Miriam Makeba née le 4 Mars 1932 à Johannesburg en Afrique du Sud surnommée Mama Africa et décédée le 9 novembre 2008 à Castel Volturno en Italie.

Miriam Makeba est une chanteuse et militante politique sud-africaine naturalisée Guinéenne dans les années 1960 puis Algérienne en 1972.

Ensuite il y a Manu Dibango vers les années 1970. On l’appelait affectueusement Papa Groove, un grand saxophoniste et chanteur Camerounais de World Jazz. Il est né le 12 décembre 1933 à Daoula et est mort le 24 Mars 2020.

Troisième artiste musicien emblématique répond au nom de Mory Kanté auteur compositeur émérite de nationalité guinéenne né le 29 Mars 1950 et mort le 22 Mai 2020 à Conakry. Il est principalement connu à travers son tube qui a fait fureur Yéké Yéké. Enfin le dernier artiste de renommée mondiale qui s’est fait distinguer à travers son répertoire de haute facture s’appelle Youssou Ndour.

Une grande fierté mondiale née au cœur de la capitale sénégalaise Dakar dans le quartier mythique Medina qu’il cite en exemple avec fierté. L’enfant prodige est né le 1er octobre 1959 comme du reste son ami et complice Mbaye Dièye FAYE le percussionniste du Groupe Super Étoile.

Le Super Étoile au grand complet qui a renoué ce samedi avec son public des grands jours pour revisiter le riche répertoire du monstre sacré de la musique sénégalaise en l’occurrence Youssou Ndour. Une ambiance féerique qui témoigne de l’importance que le lead vocal du Super Étoile accorde à cet événement de dimension internationale car bien suivi un peu partout dans le monde à travers son propre Groupe de Presse GFM. Une bonne partie des tubes mythiques du Roi incontesté du Mbalakh a été revisité notamment Thioul Anta, Salimata, Mbeugel is all…Nous avons aussi noté en première partie la participation de jeunes talents comme VJ, Dip, Abiba ou encore Mya Guissé. L’artiste a également invité la grande diva malienne Faty Niamé Kouyaté auteure d’un tube aux millions de vues sur les plateformes à un duo époustouflant sur le son Alagassira. C’est dire que notre star nationale et internationale sait faire avec toute génération d’artistes et plaire aux fans de tout âge.

Au demeurant il convient de noter que Youssou Ndour est aussi un acteur politique qui avait combattu le régime du Président Abdoulaye WADE pendant l’élection Présidentielle de février 2012.

Le lead vocal du Super Étoile avait soutenu le candidat Macky Sall qui a fini de gagner cette élection en Mars 2012 à l’issue du deuxième tour.

Ainsi pour les élections présidentielles de février 2024 l’artiste planétaire s’est déjà démarqué du Camp présidentiel en annonçant officiellement son départ de la coalition Benno Bokk Yakaar. Youssou Ndour n’a pas encore affiché une position pour soutenir un candidat.

Le Roi du Mbalax faiseur de Roi nous réserve-t-il une surprise ?

Les prochains jours nous édifieront sur les véritables choix de l’artiste à quelques encablures de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Mbaye DIOUF