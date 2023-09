You reprend son aventure ambiguë…une grosse surprise l’attend

S’il y a un politicien polyvalent, c’est bien Youssou Ndour. L’artiste planétaire sait bien jouer sur les deux tableaux. Il profite gracieusement du mercato politique pour bien se positionner. Le patron du Groupe Futurs Médias a goûté à toutes les sauces. Il ne serait pas trop exagéré de dire qu’il fait partie des plus grands transhumants que le Sénégal ait connu. Il a décidé de mettre fin à son compagnonnage avec le président Macky Sall qui entame le dernier virage de sa gouvernance. Mais ce que le chanteur ignore, c’est qu’il fonce direct vers sa destruction.

La nouvelle est tombée ce jeudi. Les journaux ont fait état de la démission de Youssou Ndour de son poste de ministre-conseiller. Un poste qui fait beaucoup parler. Mais ce membre de la puissante machine Benno Bokk Yakaar a aussi décidé de quitter la coalition. You, dit-il, voudrait redynamiser son mouvement « Fekke Ma Ci Boole », en direction de la prochaine présidentielle. Et on assure même que cette décision du président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias n’a pas affecté ses relations avec Macky Sall. Mais une chose est sûre, l’homme est dans son jeu favori.

You quitte le navire en pleine tempête. Benno entame un virage décisif. La coalition risque à tout moment de voler en éclat. Macky Sall a plus que jamais besoin de ses hommes. Et l’artiste en fait partie. Le locataire du Palais a beaucoup fait pour lui. Youssou est dans sa logique. Depuis l’alternance de 2000, il fricote avec le régime en place. A chaque fois que ledit régime entame son dernier virage, il quitte pour pouvoir éventuellement se rapprocher du futur président. Ce qui est politiquement correct, dira-t-on. Mais c’est moralement condamnable. Surtout pour quelqu’un qui a bénéficié des largesses de Macky (ministre du Tourisme et ministre conseiller).

En se démarquant intelligemment de la mêlée, You prépare sa reconversion. « Fekke Ma Ci Boole » est le cheval de troie de l’homme. Dans les jours à venir, il va faire mine de se lancer dans la présidentielle de 2024. Ce qui lui permettra d’être facilement au côté du candidat qui aura le plus de chance d’être le cinquième président. You va s’opposer à lui jusqu’au dernier virage avant de se lancer derrière lui. Il fera ainsi partie de la longue liste des opposants au régime de Macky. En grand stratège, il a envoyé un de ses frères lui préparer le terrain dans l’opposition.

Depuis quelque temps, les positions de Bouba Ndour penchent vers l’opposition. Ce qui pousse même certains à le soupçonner de vouloir se rapprocher de Ousmane Sonko. Désormais, You va mettre en marche son mouvement. Il va tout faire pour tenter de massifier « Fekke Ma Ci Boole ». Une grosse campagne se prépare pour en mettre plein les yeux au prochain président. Ce dans l’unique but de monter les enchères. Malheureusement, les personnes clairvoyantes savent que You ne pèse rien sur l’échiquier politique. En tant qu’artiste, il fait partie des grands. Politiquement, il reste un looser incapable de gagner à la Médina.

Ayant chanté tout le règne de Macky Sall, Youssou Ndour ne peut plus renaître de ses cendres. Il est comptable du bilan mitigé du chef de l’Etat. Une démission ne peut gommer son compagnonnage avec le locataire du Palais. Ousmane Sonko a complètement changé le système politique. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à faire passer tout l’entourage de Macky pour des traîtres. Bouba a beau prendre la défense de l’opposition, cela ne peut pas effacer les péchés du grand frère.

Youssou Ndour sera un boulet qu’aucun membre de l’opposition ne voudra traîner. En quittant le navire de Benno, il prend le risque de se mettre à dos ses anciens camarades de coalition. Et bon nombre d’entre eux sont connus pour être des revanchards. Surtout ceux qui ne vivent que pour Macky. Sans le savoir, l’artiste planétaire vient de se tirer une balle dans le pied. S’il ne fait pas attention, il va perdre sur les deux tableaux. Et « Fekke Ma Ci Boole » n’est qu’une coquille vide qui ne peut pas grand chose pour You.

“El Maestro” a raté son calcul. Avec son parcours artistique, You devait profiter de la fin du régime de Macky pour arrêter définitivement la politique. Mais son coup de poignard lui sera fatal. Aucun allié ne peut le faire revenir dans le jeu politique. Le régime est connu pour enterrer les grands hommes. Et le grand You ne fera pas exception à la règle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru