Ces 2 personnes qui ont sauvé le Sénégal face au « chaos » de Sonko

Le Sénégal était en danger depuis le mois de mars 2021 lorsqu‘un jeune opposant a fait vaciller le pouvoir et l’avait presque mis dans la rue. Ousmane Sonko avait, par la manipulation, créé une profonde crise entre la jeunesse sénégalaise et le Président de la République. Sa cible principale était Macky Sall. En 2022, il accroche à son tableau de chasse, les magistrats. Et en 2023, il accuse et menace les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Dans la foulée, il annonce le chaos indescriptible le jour où il sera arrêté et menace de traîner Macky dans rues…Il a failli réussir son coup ! Deux personnes l’en ont empêché…

Le Sénégal était à un doigt du soulèvement populaire. Un seul homme et son équipe de manipulateurs terrorisaient les Sénégalais dans les rues, sur leurs lieux de travail, à leur domicile et dans les réseaux sociaux. Tous ceux qui osaient dénoncer les pratiques violentes de Sonko et son parti, étaient menacés ou voyaient leur domicile et voiture partir en fumée. Les maisons d’avocats brûlaient. Les domiciles des ministres incendiés et leurs voitures saccagées. Les biens publics comme le TER, le BRT saccagés. Tout partait en fumée…

Le Sénégal vivait sous la menace et la peur d’une organisation qui terrorisait intra et extra muros. Le Sénégal vivait sous la terreur d’individus les plus violents, les plus obscurantistes jamais connus dans son histoire politique. Des individus qui disaient lutter pour le bien du peuple, mais qui en fait ne voulaient que le plonger dans les ténèbres. Ils ne sont même pas arrivés au pouvoir, mais les voilà qui ont voulu soumettre le Sénégal sous leur diktat.

Au-delà de nos frontières même, ils ont voulu faire régner la terreur. Des immigrés qui soutenaient le président Macky Sall, étaient bastonnés dans les rues de Paris, Madrid, Rome, New York. Les représentations diplomatiques du Sénégal à l’extérieur étaient prises d’assaut et saccagées. Oui, ce qu’on n’avait jamais assisté auparavant, s’est produit. Comme ce fut le cas ces derniers temps. Des représentations diplomatiques du Sénégal à l’extérieur sont brûlées et saccagées avec une furie et une rage sans commune mesure.

Ousmane Sonko était à deux doigts de réussir. Mais le travail souterrain entrepris par deux personnes ont mis un terme à la prise d’otage de tout un peuple. C’est là où Ousmane Sonko croyait qu’il était vraiment le maître incontesté du Sénégal, qu’il a été savamment neutralisé. Deux hommes ont réussi à ferrer Ousmane Sonko pour le mettre hors d’état de nuire. Le Président Macky Sall et son ministre de l’Intérieur ont sauvé le Sénégal.

Macky Sall a gardé son silence et Antoine Diome s’était auréolé de sa réserve d’homme d’Etat. Sans faire de bruit, ils ont maîtrisé l’opposant-salafiste et dissous ce parti terroriste. Macky donnait les instructions et Antoine les exécutait dans la plus grande confidentialité.

Ils ont commencé d’abord par décimer les têtes pensantes de ce parti-terroriste et ensuite par handicaper ses bases. Enfin, les fossoyeurs de la démocratie neutralisés, ils ont réussi, sans coup férir, cueillir de son domicile Ousmane Sonko pour le conduire à la prison de Sébikhotane. Ainsi le chaos indescriptible que le salafiste prédisait s’il était arrêté, ne s’est jamais produit, mais il s’est accroché désespérément dans une opération de grève de la faim, dont il a dû se résoudre à mettre lui-même un terme, après s’être rendu compte que le pouvoir n’était pas prêt à céder à son chantage.

En réalité, Ousmane Sonko s’est trop surestimé et a sous-estimé le duo Macky Sall – Antoine Diome. Le Président de la République et son ministre de l’Intérieur n’ont jamais perdu la parfaite maîtrise de la situation. Ils ont su donner les instructions nécessaires aux FDS qui ont réussi à éradiquer à chaque fois qu’il était de besoin, les velléités de terroristes qui ont cherché à travers tous les moyens à déstabiliser le Sénégal.

Des terroristes qui plus, sont sous la solde de forces obscures étrangères. Face à de tels adversaires, il fallait agir avec intelligence pour éradiquer la menace. C’est ce qu’ont fait Macky Sall et Antoine Diome. Si ce n’était leur lucidité et leur promptitude à donner à chaque fois, les instructions nécessaires aux FDS, le Sénégal serait plongé dans le chaos indescriptible, car la menace venait de partout aussi bien sur le plan national que sur le plan extérieur.

Papa Ndiaga Dramé