Youssou Touré réclame l’exclusion de Yakham Mbaye et Farba Ngom

Le parti au pouvoir est vraiment en eau trouble. Après l’exclusion de Moustapha Cissé Lô de l’Alliance pour la République (Apr), Youssou Touré demande celle de Yakham Mbaye et Farba Ngom des instances du parti.

« Il faut que Macky Sall prenne ses responsabilités. Farba Ngom et Yakham Mbaye devraient être traduits en Commission de discipline et exclus du parti », martèle le Coordonnateur des enseignants de l’Apr dans Walf Quotidien. Et toujours selon Youssou Touré, « les insultes entre Yakham Mbaye, Farba Ngom et Moustapha Cissé Lô sont indignes d’une République ».