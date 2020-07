Un proche de Siteu activement recherché par la police pour…

Le nommé A. B. N., alias Abdou Seck est dans de sales draps. Ce proche de Siteu est cité dans un vaste réseau de trafic présumé de chanvre indien, entretenu entre Yeumbeul et Kounoune, dans la banlieue dakaroise, renseigne le journal « Les Echos ».

Selon le quotidien, le mis en cause, proche collaborateur du lutteur, est activement recherché par la Brigade de Recherches de la Police de Yeumbeul Sud.

Siteu, qui a débarqué au poste de police pour réclamer son véhicule 4X4 saisi, promet de débusquer le fugitif, dont 3 proches sont arrêtés et placés sous mandat de dépôt, et de le livrer aux limiers.