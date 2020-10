Youssoupha Niang : « Sortons de nos cocons et défendons le bilan du Président »

En dépit des chants macabres d’une opposition en panne d’arguments, le Président Macky a pu restaurer l’espoir de tout une nation .Il compte parmi son équipe des gens dévoués à sa cause et , c’est le cas du ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, Abdou Karim Fofana. Ce dernier ne cesse d’aller au charbon pour défendre la vision du Chef de l’État. AKF, en vrai soldat du « Macky » se donne à fond pour que les acquis historiques ne soient pas noircies par ces mauvais oiseaux de mauvais augure. L’affaire Terme Sud et le boucan qu’il suscite en dit long sur le degré d’engagement de ce ministre et responsable de première heure du parti présidentiel dans la Commune de Point-Fann-Amitié.

Aujourd’hui, nous lançons un vibrant appel à tous les souteneurs du Président Macky. Les actes forts qu’il a consentis ne doivent pas être ensevelis par ses contempteurs. Que tout le monde sorte de son cocon et défende le bilan bâti en or…massif du développeur Macky. Cela reste plus qu’un impératif à mon sens. Pour ce faire , ne laissons aucun pouce au camp d’en face.

Ces personnes qui s’agitent, aujourd’hui, ne valent rien. Ils n’ont que leurs grandes et sales gueules pour exister. Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Guy Marius Sagna sont tous sauf des modèles à suivre. Ils ont toujours pour armes les mensonges plats et d’accusations gratuites.

Levons-nous pour leur mener la vie dure.

Youssoupha Niang,

Responsable politique APR