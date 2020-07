Ziguinchor : après la pluie, « le mauvais temps » (photos)

Après la pluie c’est le beau temps, a-t-on l’habitude de dire. Cependant à Ziguinchor la réalité est tout, après la pluie, « le mauvais temps »

La ville est submergée par les eaux de ruissellement et stagnantes provenant des pluies enregistrées ces derniers jours. De sorte que la mobilité a été entravée des heures durant et des activités mis au ralentie. Une situation que déplorent les populations et que malheureusement les autorités municipales ne sont toujours pas capables à résoudre.

Escale, le quartier administratif situé dans une zone marécageuse a été presque coupé du reste de la ville. De nombreux services publiques sont restés inaccessibles et certains même ont vu leurs bureaux envahis par des eaux. L’entrée de la gare routière a été coupé par les eaux dont le passage a été bouché. Les véhicules en provenance de Bignona, Oussouye et autres destinations n’ont pas pu y accéder. Le transport fut ainsi paralysé des heures durant.

Dans les quartiers périphériques aussi, le constat est le même. Comme à chaque hivernage, le pont reliant Escale au quartier Korentas a été remplis d’eaux et canal ne pouvait plus contenir les eaux obligeant les riverains, qui voudraient se rendre des deux côtés, à faire un grand détour.

Au quartier Kandialang c’est le canal à ciel ouvert qui préoccupe les habitants. Dans un passé récent, les jeunes du quartier avaient, pourtant, fait une déclaration devant la presse, interpellant les autorités à prendre des mesures idoines pour mettre un terme aux nombreux drames que cause ce canal profond dans lequel, des cas de noyade sont fréquents.

Dans certains quartiers comme Boucotte, Kandé, Goumel les routes sont restées impraticables, des maisons inondées et les populations prises en otage par les eaux de ruissellement et stagnantes.

C’est donc dire qu’à Ziguinchor le problème d‘infrastructures et d’assainissement est bien réel et cause un grand préjudice aux populations qui, chaque année, lancent un cri du cœur aux autorités municipales et étatiques. Des autorités qui jusque-là semblent soit ne pas être capables, soit ne pas disposer à trouver une solution définitive.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG