Un accident de la circulation impliquant trois véhicules s’est produit ce Dimanche sur l’axe Ziguinchor Bignona à hauteur du village de reclassement social de Teubi. Un gros porteur immatriculé TH-1052-L en panne est stationné avec les 2/3 de sa largeur sur la route. Au moment où le chauffeur attendait l’arrivée d’un dépanneur, deux car de transport en commun sont arrivés dans la direction Ziguinchor Bignona visiblement à vive allure. Au moment où celui qui était devant (KD-5402-A) a voulu dépasser le camion, le chauffeur a aperçu un bus qui venait dans le sens opposé, il a serré à droite et s’est arrêté juste derrière le bus malheureusement, celui qui était derrière(ZG-7943-A), qui n’était préparé à un arrêt brusque, est entré en plein fouet dans le car qui était devant et ce dernier a percuté à son tour le camion en panne.

- Advertisement -

- Advertisement -

En plus des dégâts matériel importants, il y a eu beaucoup de blessés, certains dans un état très inquiétant parmi lesquels le chauffeur du deuxième car. Tout de suite les sapeurs du poste de secours et d’incendie de Bignona qui étaient au même moment dans une autre intervention ont été obligés d’envoyer une autre équipe à Teubi. Les blessés graves ont été référés à Ziguinchor et les autres ont été évacués au centre de santé de Bignona avec l’aide d’autres véhicules particuliers. Il faut cependant noter l’acte citoyen posé par l’honorable haute conseillère des collectivités territoriales de Bignona Fanta Sagna qui est tombée sur l’accident et a décidé de mettre son véhicule à la disposition de l’équipe de secours pour évacuer les blessés le plus vite possible.

- Advertisement -

L.BADIANE pour xibaaru.sn