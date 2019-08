Grâce présidentielle : L’ex maire de Dakar toujours malheureux

Et concernant Khalifa Ababacar Sall condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et emprisonné en mars 2017, son nom ne figure pas sur la liste. Il va ainsi encore une fois passer sa troisième Tabaski à la Mac de reubeus. Et selon certaines sources, il ne peut pas bénéficier de la grâce « tant qu’il y a un recours ». Avant d’ajouter que « la demande de grâce ne peut se faire que par le concerné ou ses avocats. Ce qui n’est pas le cas de Khalifa Sall. Et un collectif de soutient ne peut se substituer à lui ou ses avocats. »

Interrogé par nos confrères de emedia.sn, un de ses avocats, Me El Mamoudou Ndiaye confirme que son client n’a jamais été demandeur pour la grâce présidentielle. » Il ne prendra pas l’initiative de le faire. C’est un combat de principe. Il est clair et constant dans sa position. Ce n’est pas à lui de demander une grâce. Il a dit clairement qu’il ne demandera pas de grâce » explique la robe noire