Ziguinchor : Baldé quitte BBY… frustré par les choix de Macky

Le président Macky Sall (à gauche) et le président de l'UCS, Abdoulaye Baldé (à droite)

Le Président de l’union centriste du Sénégal (UCS) Abdoulaye Baldé, par ailleurs Maire de Ziguinchor, claque la porte de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar.

En effet, le patron des centristes s’est senti trahi par Macky Sall qui aurait choisi le duo Benoît Sambou et Seydou Sané pour diriger les liste de BBY aux locales de 2022 respectivement pour la mairie et le département. Ce choix n’est pas du goût de Baldé et ses militants qui ont senti venir. La preuve, ce week-end, les jeunes de son parti l’ont investi comme leur candidat à la mairie car jugeant que certains responsables de BBY n’ont pas respecté le pacte qui consistait à attendre les choix de Macky avant d’annoncer leur candidature.

Sur son compte Facebook Baldé a annoncé son départ de Benno et fait part dans la foulée du versement prochain de sa caution et la formation d’une coalition avec les partis et mouvements qui le désirent.

Ce qui est sûr, si ces choix annoncés de Macky se confirment, ça va beaucoup bouger à Ziguinchor. Quelle sera la réaction des autres responsables de l’APR comme Doudou Ka qui a annoncé sur tous les toits qu’il est candidat à la mairie de Ziguinchor jusqu’à en venir « aux mains » avec Sonko.

Comment vont se comporter Aminata Angélique Manga, Dr Ibrahima Mendy, Dg Barry ou encore l’ex recteur Kourfia Diawara entre autres.

Cependant, Baldé donne libre choix à ses militants des autres localités à s’allier avec qui ils veulent en fonction des réalités locales.

L.BADIANE xibaaru.sn