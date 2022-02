Ziguinchor : Des lacrymogènes lancés sur les ASP marcheurs (images)

Dans le cadre de leur lutte pour l’amélioration de leurs conditions, les agents à la sécurité de proximité (ASP) ont décidé de marcher ce Mardi. A Ziguinchor, leur marché a été très mouvementé. En effet, on a noté une intervention musclée de la police qui a usé de gaz lacrymogène pour disperser leurs « collègues ».

Le porte-parole des ASP a fustiger l’attitude de leur directeur et invite l’état à un règlement rapide de cette situation. Les ASP sont d’autant plus en colère contre l’administration territoriale qu’ils accusent de ne pas leur apporter le soutien nécessaire. Pire, ils sont encore plus indignes de voir que leurs collaborateurs que sont les policiers et les gendarmes se rangent de l’autre côté pour les mater. Ils ont alors lancé un appel au chef de l’état pour sauver les pères de famille qu’ils sont.