Ziguinchor : Guy et les travailleurs font virer le directeur de l’hôpital régional

Martial Coly Bop n’est plus le directeur de l’hôpital régional de ziguinchor, il a été démis de ses fonctions par le chef de l’état. L’information est rendue publique dans le communiqué du conseil des ministres de ce Mercredi 26 Mai 2021. Ce limogeage intervient au lendemain d’une marché organisée à Ziguinchor par Frapp France-dégage de Guy Marius sagna, certains organisations de la société civile et l’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital régional de Ziguinchor. Ils dénonçaient entre autres la gestion de l’hôpital et l’absence de certains spécialistes. Est-ce pour cela qu’il a été relevé de ses fonctions ou pure coïncidence?

Quoi qu’il en soit, il est parti et remplacé par le directeur des affaires administratives et financière de le l’hôpital de DANTEC Ndiamé Diop. Il faut dire que depuis quelques années, l’hôpital régional de ziguinchor connaît régulièrement des troubles syndicaux avec les travailleurs qui ne partageaient plus la façon de gérer de leur chef. On se rappelle de la « séquestration » du directeurs par ces derniers au mois de Décembre dernier.

Mais selon certaines informations, Martial Coly Bop voulais partir depuis deux ans et aurait même formulé la demande.

L.BADIANE pour xibaaru.sn