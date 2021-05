Mairie de Dakar : Khalifa Sall dément « L’Observateur »

Dans sa livraison du jour le journal L’Observateur fait savoir que Khalifa Sall « ne désignerait personne candidat à Dakar ». Une information battue en brèche par le concerné dans un communiqué qui nous est parvenu.

« Je tiens à préciser à l’opinion nationale et internationale, aux militants et sympathisants de notre coalition et aux citoyens qu’une telle information est fausse et ne relève pas de moi. Je n’ai accordé ni interviews ni audiences au cours desquelles ces questions ont été évoquées. », précise l’intéressé.

Par ailleurs, Khalifa Sall entend participer aux élections locales « à travers une grande coalition de l’opposition et dans toutes les circonscriptions électorales » avec une synergie de tous les alliés membres de la coalition.

Source : Seneweb