Ziguinchor: la commune lance une vaste opération contre les chiens errants

Dans le cadre de la lutte contre la rage, les autorités sanitaires et la commune de Ziguinchor ont lancé une vaste opération contre les chiens errants et les petits ruminants.

Le nombre de chien errant dans les différents quartiers de la vielle commence à prendre des proportions de plus en plus inquiétantes. Et cela constitue un danger de santé publique. C’est dans ce sens que la Mairie et les services vétérinaires ont organisé une opération d’abattage de chiens errants. Et selon nos informations en six jours seulement plus de 450 chiens sont abattus sur l’étendue de la circonscription communale.

Pour le Docteur Évariste Basséne, des services vétérinaires » Ziguinchor fait partie des régions où y’a plus de morsures de chiens. » Et puisque la rage est décelée sur des chiens et les petits ruminants, exhorte les autres communes de procéder à l’abattage des chiens errants.