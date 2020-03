Lutte contre le Covid-19 : Habib Niang accompagne les étudiants Thiéssois…

Le président du mouvement And Suxxali Sénégal akk Habib Niang a tenu une séance de concertation avec les différentes amicales des 5 universités du Sénégal (Assane Seck de Ziguinchor, Cheikh Alioune Diop de Bambey, Gaston Berger de Saint-Louis, Cheikh Anta Diop de Dakar et Université de Thiès) ce samedi 14 mars 2020.

Cette rencontre qui coïncide avec l’annonce officielle du président Macky Sall, à propos des mesures d’urgence adoptées en réponse à la crise sanitaire du Covid-19 qui secoue le monde, à savoir la fermeture des écoles et universités pour une durée de trois (03) semaines.

Le président du MASS (mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang), a salué cette mesure qui relève de la sécurité nationale.

Pour accompagner cette mesure, monsieur Habib Niang a décidé d’offrir des kits médicaux (masques, gel alcoolique d’insefectant) à la population. Une façon de participer à la sensibilisation et la lutte contre la propagation du coronavirus qui sème la psychose chez les populations.

entre autres, dès lundi, des bus seront mis à la disposition des étudiants Thiessois, des différentes universités du Sénégal, afin de leur permettre de renter à Thies jusqu’à la levée de la suspension des cours.

Cette rencontre avec les étudiants est une concrétisation du partenariat établi avec cette branche de futurs cadres. Une initiative jugée comme une première par les différents coordonnateurs des mouvements d’étudiants. En réalité, à cause des tensions entre les amicales, rare sont les occasions où ses différentes structures ont acceptées de s’asseoir sur une même table pour envisager un éventuel partenaire inter étudiant.

Aujourd’hui, grâce au rôle du Président Habib Niang, constant dans les promesses tenues et surtout son engagement vis-à-vis de la population Thiessoise, les différentes amicales estudiantines ont décidé de l’accompagner en entamant une nouvelle collaboration pour l’émergence de la zone Nord et toute la région de Thiès.

C’est dans ce contexte, qu’une fédération des étudiants du MASS a été mise sur pied et dont l’organigramme est ficelé comme suit après un vote:

Pathé Diouf étudiant en sciences économiques et coordonnateur des étudiants thiessois de l’Université de Thiès a été choisi comme président

Cheikhouna Camara étudiant en droit des collectivités locales et coordonnateur des étudiants thiessois à Ziguinchor, est choisi comme secrétaire Général.

– le chargé de la communication, Awa Camara

– Le comité des télécoms géré par le collectif des étudiants de Bambey

La fédération a en préambule soumis au président, un programme centré sur le nouveau type d’étudiant au sein de la société.

Un rôle différent du rôle traditionnel. Selon eux, l’étudiant doit être actif et engagé politiquement. Il doit profiter des idées de développement pertinent qui participent aux actions sociales de sa commune, mener des actions sociales, dans le but de changer la façon de concevoir la politique.