Abdoulaye Diouf Sarr : « le budget de 1,4 milliard sera forcément dépassé »

Le budget de 1,4 milliard FCFA dégagé par le président de la République pour lutter contre le coronavirus sera forcément dépassé. C’est ce qu’a indiqué le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr dans l’émission Grand Jury de la Rfm, ce dimanche.

« Il faut savoir que le budget de 1,4 milliard CFA a été dégagé par le président de la République au début de l’épidémie. Mais aujourd’hui, la situation a beaucoup évolué et nous sommes dans une situation de plan d’urgence, de plan de contingence pour la prise en charge des malades », a dit Abdoulaye Diouf Sarr.

Avant de poursuivre, « en termes de comptabilité, je ne peux vous donner de chiffre exact, mais c’est sûr que ce chiffre de 1,4 milliard FCFA sera forcément dépassé », soulignant que l’Etat doit se réapprovisionner en équipements EPI et en kits de diagnostic. Par ailleurs, a-t-il dit, « le personnel de santé qui est sollicité tout le temps a aussi besoin de motivation. A ce titre, je pense qu’une motivation financière est importante et je pense que nous le ferons ».