Ziguinchor : L’armée bissau-guinéenne et sénégalaise signe une convention sécuritaire…

« Sécurité transfrontalière, quels mécanismes pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires entre la Guinée Bissau et le Sénégal principalement le grand banditisme, les trafics illicites et les litiges frontaliers » tel est le thème qui a convoqué cette rencontre qui a réuni plus précisément les commandements des zones militaire n°5 et 6 du Sénégal et celle des provinces Nord et Est de la Guinée-Bissau.

Les travaux qui ont duré toute la journée ont permis aux différents commandements des deux pays de signer une convention visant à relancer la coopération bilatérale entre les forces de défense et de sécurité des provinces Nord et Est de la Guinée Bissau et des zone militaire 5 et 6 du Sénégal.

« L’esprit de cette rencontre est de dissiper les tensions transfrontalières tant au niveau des communautés et fondamentalement amener les forces de défense et de sécurité à mettre en place une plate-forme d’échange d’informations, de partage de renseignements de sorte que tous les défis sécuritaires puissent être pris en compte en amont… » à informer le colonel Souleymane Kandé commandant de la zone militaire n°5 de Ziguinchor.

Les travaux qui ont fini tard dans la soirée ont été clôturés par une déclaration signée et lue par les deux parties.