Ziguinchor : Le Conseil municipal réclame la libération de Sonko

Le Conseil municipal de Ziguinchor demande la libération du maire, actuellement en réanimation après trois semaines de diète. L’instance témoigne sa compassion à la famille de Ousmane Sonko. «Nous ressentons tous la même peine et compatissons aux difficultés qu’ils sont en train de vivre actuellement.» Au nom de la population et du Conseil municipal de Ziguinchor, ces agents demandent solennellement au président de la République de libérer le maire de Ziguinchor pendant qu’il est encore temps.

«La commune de Ziguinchor et sa population veulent voir leur maire libre. Il n’a rien fait d’autre que de s’opposer et de donner sa vision par rapport à la gestion qui doit prévaloir dans ce pays. Il n’a commis aucune faute, aucune violence qui nécessite qu’il soit persécuté, ostracisé en même temps que les populations de Ziguinchor qui n’ont commis aucune faute si ce n’est d’être fières d’avoir comme maire Ousmane Sonko, opposant numéro 1 du régime de Macky Sall», a développé hier en conférence de presse, le maire Djibril Sonko.

«Au-delà de la sienne, le Conseil municipal demande la libération de tous les détenus politiques. Le Sénégal n’a jamais atteint ce niveau d’abîme», regrette le maire Djibril Sonko dont les propos sont rapportés par Le Quotidien.

«Ziguinchor a payé un lourd tribut avec le plus de personnes tuées et blessées lors de manifestations. La région d’origine de l’opposant Sonko vit une suspension des dessertes des bus Dakar-Ziguinchor-Dakar et des bateaux reliant ces deux villes». Pourtant, souligne M. Sonko, «aucun bus n’a été saccagé à Ziguinchor. Tous les bus qui ont été saccagés l’ont été à Dakar. Et pourtant, là-bas, les bus circulent toujours».