Ziguinchor : SENUM plonge les enseignants et les apprenants dans le monde du numérique

Le monde évolue et l’école avec lui, c’est pourquoi le processus d’introduction du numérique dans l’enseignement est déjà enclenché et est irréversible. L’Etat l’a bien compris et s’y est déjà engagé, cependant, il faut que tout le monde s’y mette et c’est ce qui explique la détermination de la synergie pour l’éducation au numérique et aux médias (SENUM) à former les élèves et les enseignants dans ce domaine. L’académie de Ziguinchor a déjà reçu l’équipe de Maïmouna Diakhaté Leye.

L’objectif est d’outiller ces cibles et de les préparer pour les défis à venir qu’ils vont devoir relever par l’utilisation du numérique. A l’épreuve de la pandémie du covid, l’on s’est rendu compte que L’enseignement à distance était la seul solution pour poursuivre les cours et sans le numérique, cela ne serait pas possible.

Malheureusement, beaucoup d’enseignants et d’élèves n’étaient pas préparés pour cela, d’où la nécessité de les mettre à niveau. Tout le monde y voit son compte notamment l’enseignant qui a la possibilité, désormais d’encadrer et de suivre ces élèves sans se déplacer. Les élèves et leurs parents aussi devraient s’y retrouver

Au-delà de favoriser la continuité pédagogique, la formation des jeunes élèves à l’utilisation du numérique à d’autres avantages notamment de faire découvrir aux apprenants de nouveaux métiers différents de ceux qu’ils ont l’habitude de voir dans leur environnement immédiat ce qui leur donne la possibilité d’avoir plusieurs choix. Ils sont aussi préparés à l’auto-emploi.

Cependant, le défi reste l’accès à internet pour tous pour mieux démocratiser l’éducation. C’est pour cette raison que SENUM invite l’Etat et les partenaires notamment les opérateurs de téléphonie à tout mettre en œuvre pour que l’internet soit accessible partout au Sénégal pour que les enfants de Djibidione ou de Mpack aient les mêmes chances de réussite que ceux qui sont à Dakar, Thiès ou Gorée.

L’option prise par la SENUM doit alors être soutenue, accompagnée et surtout généralisée afin que l’équité tant souhaité soit aussi une réalité dans le domaine de l’accès au numérique

L.Badiane pour xibaaru.sn