Ziguinchor : Soumaila Manga parle du vampirisme foncier à Niaguiss

Le litige foncier né suite au lotissement dans les villages de Boucotte Mancagne et de Baraf n’en finit pas de révéler des secrets. Ce dont il est aujourd’hui question dans la presse nationale n’est que la partie visible de l’iceberg. Le véritable scandale n’avait pas encore été révélé au grand public.

Jusque-là, on ne parlait que des quatre membres du Comité de Veille et d’Alerte (CVA) emprisonnés et de la dernière clé de répartition qui est à l’origine de la brouille entre la mairie, la SCI Toit du Sud et les populations regroupées au sein du CVA.

Le gros du problème est encore tu. Pour quelle raison ? Je ne saurais le dire et je ne crois pas que ce soit par ignorance des populations. Pour comprendre le véritable scandale dans cette affaire, il faut s’intéresser aux détails de la clé de répartition des terres imposée par la mairie de Niaguis aux populations.

Dans un document présenté par la SCI Toit du Sud, il ressort que le Chef de Service de la Division régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat de la région de Ziguinchor a établi un « Certificat de conformité pour un lotissement de 4183 parcelles de terrain ». Ce qui suppose donc que la dernière parcelle de ce lotissement porte le numéro 4183. Alors on serait en droit de se demander pourquoi des populations, selon leurs dires, se sont vues attribuées des numéros de parcelles qui vont bien au-delà de ce numéro. Dans ce même document, la taille des parcelles de terrain varie entre 300m2 et 1213m2. Ça veut dire que la plus petite parcelle de terrain dans ce lotissement fait le double d’une parcelle de terrain normale.

Hormis les parcelles de terrain destinées aux villageois pour leurs activités paysannes, rien ne justifiait ce morcellement en des parcelles de grandes tailles. J’ai écouté le Vice-Secrétaire général du CVA, M. Boubacar Diallo que je remercie au passage pour avoir mis à ma disposition la documentation nécessaire, lors d’une émission. Il disait que les bornes déterrées par les populations et ayant conduit les quatre personnes en prison sont celles qui ont été posées par la SCI Toit du Sud une deuxième fois. Il y a lieu de se demander si les parcelles de terrain n’ont-elles pas été morcelées à nouveau avant d’être vendues.

Surtout quand on sait que cette zone est aujourd’hui la plus convoitée de Ziguinchor du fait qu’une série de superstructures la polarise. Il s’agit entre autres de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, AMA-Sénégal, SOS, le Camp des Sapeurs-Pompiers de Ziguinchor, l’Aéroport de Ziguinchor, Hôpital régional de Ziguinchor, le Camp militaire EATA, le CEM de Bourofaye Diola, l’école élémentaire de Bourofaye Diola.

En considérant uniquement les 4183 parcelles déclarées dans ledit certificat de conformité, la SCI Toit du Sud, avec une part de 25%, se retrouvera avec 1045 parcelles de terrain. Et la mairie de Niaguis qui a une part de 15% se retrouvera avec 627 parcelles de terrain que rien ne justifie.

Or, à la lisière de cette banlieue de Ziguinchor qui jouxte ce lotissement litigieux, une parcelle de terrain normale (150m2) est vendue à 02 millions de FCFA environ. Si l’on suit cette logique, la SCI Toit du Sud se fera, au moins, une manne financière de 04 milliards de FCFA. Il y a lieu de se demander en quoi la SCI Toit du Sud mérite-t-elle cette manne financière plus que les vrais propriétaires ?

Quel mérite se prévaut réellement la SCI Toit du Sud pour se retrouver avec autant de parcelles de terrain ? Le seul travail que l’on connait à cette société dans ce lotissement, c’est d’avoir, dit-elle, mené des études dont on ne voit pas l’utilité pratique, posé des bornes sans avoir mené des travaux de viabilisation. Voilà un véritable scandale qui mérite que la justice fasse son travail en regardant du côté de la mairie de Niaguis et de la SCI Toit du Sud sans oublier les services techniques qui ont avalisé ce « vampirisme foncier ». Car il y a un parfum d’enrichissement sans cause dans cette affaire.

Autre scandale, les 627 parcelles de la mairie qui avance des arguments fallacieux pour justifier la magouille. Sans oublier la part réservée aux équipements, activités et voierie qui, selon la SCI Toit du Sud, avoisine 50% des terres. Ces dernières, réservées à cet effet, exactement 248 hectares, ne seront pas épargnées par « les vampires fonciers » surtout quand on a des expériences où ils reviennent dans l’avenir pour les morceler et les vendre à des particuliers.

Ce lotissement est un véritable cinéma. Comment justifier autant d’espace réservé aux équipements, activités et voierie ? 248 ha (2.480.000 m2), c’est un peu moins des terres qui ont été attribuées au patron de la SEDMA pour son projet agricole (300 ha).

Ma foi, ces terres ne sont pas destinées aux besoins des villageois de Boucotte Mancagne et de Baraf. Donc, qui seront les futurs attributaires de toutes ces terres et à quel prix ? Car je vois mal l’État ou la commune de Niaguis construire six lieux de culte sur 58.488 m2 (06 ha environ), cinq postes de santé sur 37.431 m2 (04 ha environ), un stade multifonctionnel et deux terrains de sport sur 115.522 m2 (12 ha environ) sans parler des réserves d’équipements fictifs sur 38.949 m2 (04 ha environ) et deux stations essence sur 22.184 m2 (plus de 02 ha).

Ce scandale du siècle doit intéresser tous ceux qui sont épris de justice ! Et que justice soit faite à ces villageois qui n’ont que cette propriété séculaire et leurs muscles pour assurer leur survie.

Soumaila MANGA, président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre du Mouvement JUSCA

Candidat à la mairie de Ziguinchor