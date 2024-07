100 jours au pouvoir…Sonko bouscule la Com et «piétine» les protocoles

Les cent (100) jours du nouveau gouvernement continuent d’être au cœur de l’actualité. Le Président Bassirou Diomaye Faye et sa coalition ont prévu de faire face à la presse ce samedi. Ce sera l’occasion pour lui de faire le bilan sur les trois (3) premiers mois. Si le chef de l’Etat a su se faire discret, il n’en est pas de même pour son premier ministre. Ousmane Sonko a su faire parler de lui. Comme à ses habitudes, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a bousculé toutes les habitudes. Des attitudes qui parfois font jaser.

Sans surprise, Ousmane Sonko a été désigné par le président Bassirou Diomaye Faye pour diriger le gouvernement. Cette nouvelle fonction n’a pas départi le patriote en chef de ses vieilles habitudes. En cent jours, Sonko a beaucoup communiqué. Soit c’est le premier ministre qui parle. Soit il s’exprime comme un opposant. Des sorties qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive. L’ancien maire de Ziguinchor a gardé le même ton. Il n’a pas ménagé la presse, les magistrats et des membres de l’opposition. Une communication loin de celle des hommes d’État.

Le Président Diomaye a misé sur un premier ministre très politique. La communication du leader de Pastef n’est pas des meilleures. Il sait comment haranguer les foules. Comme en atteste son discours lors de la visite de Jean Luc Mélenchon. Abordant la question de l’homosexualité, le patriote en chef a estimé que cette pratique, réprimée par la loi, est « tolérée et gérée » au Sénégal. « Si le phénomène n’est pas accepté au Sénégal, il est toléré et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de cette communauté, c’est la propagande qu’on veut nous imposer parce que depuis l’aube des temps, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n’y a jamais eu de persécution ni ici au Sénégal ni nulle part en Afrique », avait déclaré le premier ministre qui a mis les sénégalais dans une colère noire.

Loin de s’en suffire, Ousmane Sonko a tiré sur la presse. Le patriote en chef a toujours regardé les journalistes du coin de l’œil. Cette presse, c’est celle qui a toujours refusé de tomber sous son charme. Le nouveau régime a commencé par étouffer certains médias avec la question de la fiscalité. Des entreprises ont vu leurs comptes bloqués. D’autres n’arrivent plus à soutenir leurs charges financières. Malgré tout celà, le patriote en chef a continué à menacer les acteurs de la presse.

« On ne va plus permettre que des médias écrivent ce qu’ils veulent sur des personnes, au nom d’une soi-disant liberté de la presse, sans aucune source fiable », avait-il déclaré lors d’une rencontre au Grand Théâtre avec les jeunes de son parti. Des propos qui ont fait réagir les grands acteurs de la presse. Une indignation qui a failli coûter cher au régime du président Bassirou Diomaye Faye. Car faut le dire, ce n’est pas très intelligent de se mettre à dos le «quatrième pouvoir». Même pour le PROS (Président Ousmane Sonko), ce n’est pas une bonne stratégie.

Et le nouveau régime pourrait s’en rendre compte un peu plus tôt. En attendant, le premier ministre continue d’être un géant politique. En cent (100) jours, l’ex maire de Ziguinchor a torpillé tout le protocole présidentiel. Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, on y aperçoit le premier ministre qui se faisait attendre par le président. Hors tout profane sait que le chef n’attend jamais quelqu’un. De petits gestes qui donnent une très mauvaise image du régime. Sinon comment expliquer qu’un premier ministre se mette à dos des députés pour une affaire de déclaration de politique générale ?

Le premier ministre doit se réajuster. D’ici là, Ousmane Sonko continue d’être un véritable problème pour Diomaye. Le président veut «Jubanti» (redresser) la République. Mais avec un premier ministre qui s’exprime comme le chef de l’opposition radicale, les choses ne seront pas simples. Il est temps pour Ousmane Sonko de se mettre dans les habits du chef du gouvernement. Pour l’aboutissement du projet, il devra se départir de ses habits d’ancien chef de l’opposition. Il en va de la crédibilité du nouveau régime

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru