Sonko a fait sa déclaration de Patrimoine…Dans le plus grand « secret »

Tout le monde s’attendait à la déclaration de Patrimoine du Premier ministre Ousmane Sonko. Les Sénégalais, soucieux de la gestion de leurs biens par les nouveaux dirigeants, scrutent le profil des nouveaux locataires du Palais, de la Primature et des différents ministères. Ils veulent aussi avoir un œil sur leurs patrimoines. C’est un acte républicain attendu par les Sénégalais. Abdoulaye Wade est passé par là. Ses différents premiers ministres (PM) ont sacrifié au rituel. Macky Sall et ses 5 PM sont passés par là. Et les Sénégalais ont eu une idée du travail effectué et des biens acquis parleurs dirigeants. On a vu le patrimoine du nouveau président…Mais celui du nouveau Premier ministre Sonko reste encore un…mystère.

Ils ont fait leur déclaration de Patrimoine. Le président, son PM et les ministres. Dans le communiqué du Conseil des ministres du 10 juillet 2024, on lit ce qui suit : « Le Premier Ministre s’est ensuite félicité de l’acquittement par le Président de la République, lui-même et l’ensemble du Gouvernement de leurs obligations de déclaration de patrimoine, respectivement au Conseil Constitutionnel et à l’OFNAC, dans les délais impartis, à savoir trois (3) mois après la prise de fonction. Il a demandé aux Ministres de veiller au respect scrupuleux de cette exigence, par les responsables assujettis, placés sous leur tutelle ».

Les Sénégalais qui attendaient avec impatience la déclaration de Patrimoine du premier ministre Ousmane Sonko ont été mis devant le fait accompli. Ousmane Sonko a fait sa déclaration de Patrimoine dans la plus grande discrétion. Et ce n’est pas illégal. Sonko fait sa déclaration de patrimoine devant L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption. Mais ceci dans un but bien précis d’informer les citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics. Ainsi une déclaration de patrimoine faite en catimini ou en toute discrétion sans informer les citoyens serait douteuse…voici la loi.

« Loi n° 2024-07 du 09 février 2024 modifiant la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Conformément à ses engagements internationaux et en application de la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques, le Sénégal a adopté la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Cette dernière loi vise, d’une part, à prévenir tout risque d’enrichissement illicite des personnes occupant de hautes fonctions, et d’autre part à satisfaire au besoin légitime d’information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics, dans un contexte de transparence ».

C’est ainsi que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a lui-même rendu publique sa déclaration de Patrimoine et ce, bien avant qu’il soit président de la République : « Je, soussigné Bassirou Diomaye Faye, déclare que les informations fournies ici par mes soins sont sincères et complètes et correspondent à ce que j’enverrai au Conseil constitutionnel lorsque je serai élu le 24 mars 2024, après expertise des valeurs actualisées du foncier y figurant », a déclaré l’inspecteur principal des impôts, alors candidat à la présidentielle avant son élection le dimanche 24 mars à la tête de l’Etat du Sénégal.

Mais la déclaration de patrimoine du PM Sonko est passé inaperçue. On l’a apprise par le communiqué du conseil des ministres qui a rendu compte de la communication du premier ministre Sonko qui félicitait le Président de la République, lui-même et ses ministres d’avoir fait leurs déclarations de patrimoine. Les Sénégalais sont contents que le premier ministre ait fait sa déclaration de Patrimoine mais ils n’en sont pas satisfaits. Ils veulent, dans le contexte de la transparence, voir le Patrimoine du Premier ministre pour avoir une idée exacte de son patrimoine et dissiper le flou qui existe.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn