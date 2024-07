100 jours de Diomaye : Cheikh Guèye confirme la réaction du président sur les fonds politiques

Ces derniers jours la polémique s’enflamme autour des 100 jours du Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, à la tête du pays. Entre critiques, mécontentements, désillusions, ou simple ignorance, les langues se lient et se délient à ce sujet. Politiciens, sociétés civile ou citoyens lambda, tous s’y affairent. Comme pour faire taire cette polémique et rassurer les sénégalais, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a pris l’initiative d’accorder un face à face samedi 13 juillet 2024, à Dakar à des médias nationaux. Cheikh Gueye a aussi abordé ce dernier face à face du président et la presse.

« Plus de soixante dix mille tonnes d’engrais…un record. Le Président Bassirou Diomaye Faye est pondéré. Reste neutre. Abordant l’actualité sous son magistère il démontre sa simplicité et son amour du Sénégal », a-t-il déclaré. Selon le responsable du mouvement Alliance pour le Développement de Diourbel la distribution des engrais a été un engagement fort.

Sur la page de la magistrature point de magie. « Le chef de l’État est au dessus de la mêlée mais regardant sur les affections des magistrats. Ce sont des fonctionnaires qui peuvent pas être fixés à un poste », a fait savoir le membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Par ailleurs M. Gueye a interpellé l’ancien Président Macky Sall.

Abordant la question concernant les fonds politiques, Cheikh Gueye se veut formel. « Bassirou Diomaye Faye n’a rien trouvé. Et c’est un véritable scandale. Macky Sall doit immédiatement rendre compte sur la destination de tous ces fonds politiques », exige le responsable du mouvement Alliance pour le Développement de Diourbel. Pour qui le grand oral du Bassirou Diomaye Faye a été une belle réussite.