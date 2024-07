100 jours de Diomaye…la lecture du député Ayib Daffé

Le Président Bassirou Diomaye Faye a bouclé cent (100) jours à la tête du pays. Invité du JDD, le député a fait son analyse de ces trois mois.

Au micro de iradio das le cadre de l’émission hebdomadaire JDD, le Président du Groupe parlementaire Yewwi Asskan Wi, Ayib Daffé affirme : « On a eu à le voir sur le plan politique, le président de la République a démissionné de son poste de secrétaire général de Pastef, la formation d’un gouvernement resserré de 25 ministres, 5 secrétaires d’état et également la demande faite au ministres de démissionner de leur poste de maire ou de Président de Conseil départemental, pour se consacrer exclusivement à la fonction gouvernementale. Sur le plan des réalisations et des actions, il y a la volonté de mettre en œuvre le projet qui va remplacer le Pse, avec l’élaboration d’un nouveau référentiel qui sera disponible à partir du mois de septembre, mais en attendant, il y’a un plan d’actions gouvernemental et le gouvernement a aussi élaborer un agenda législatif et réglementaire. Pas moins de 83 projets de lois, des centaines de décrets et d’arrêtés sont prévus ».

Au-delà de cela, ajoute-t-il, « on a eu à voir dans le domaine de la justice, l’organisation d’un dialogue national sur la justice et sur la réforme et la modernisation de la justice, avec un rapport qui a été remis au président de la République ».

Ayib Daffé n’a pas omis de passer e revu le volet économique, « il y’a la baisse des prix, qui était une promesse et qui a été tenue, malgré qu’on soit dans un contexte macroéconomique assez difficile et un contexte international défavorable, mais quand même, il y’a eu une baisse sur le riz, le sucre, l’huile et le ciment et le Président a dit que cette baisse-là va continuer. Et il y’a toute une stratégie qui sera mise en œuvre pour réduire les coûts d’approvisionnement en matières premières et en produits de première nécessité. Egalement, il y’a eu la mobilisation citoyenne, autour d’initiative, d’investissement humain, comme l’initiative de « Setal sounou rew ».