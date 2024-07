100 jours de magistère : Entre reniement excessifs, laxisme et populisme (Par Bacary Seck)

100 JOURS DE MAGISTÈRE: ENTRE RENIEMENTS EXCESSIFS, LAXISME ET POPULISME…

Un triptyque des 100 jours de gouvernance du duo Diomaye-Sonko

Feuillet 1 du triptyque…

UN ARSENAL DE MÉDIOCRITÉS ET DE RENIEMENTS EXCESSIFS

Si l’expression « chercher une aiguille dans une botte de foin » renvoie à une situation compliquée où l’atteinte de la lumière ( vérité) est incertaine, elle ne se prête nullement à la situation actuelle du Sénégal, car la vérité, elle est là, sous nos yeux!

Depuis l’avènement de la troisième alternance démocratique sénégalaise, le décor politique revêt un singulier cachet. En effet, une nouvelle façon de s’opposer est apparue, alimentée par celui là qui, étant dans l’opposition, était devenu en peu de temps le chouchou de la jeunesse.

✓ De la comédie à la Primature…

À force de discours mielleux et de mises en scène dignes d’un film bollywoodien, Ousmane Sonko ( puisque c’est de lui qu’il s’agit) avait réussi à s’incruster, tel une punaise, sur la peau de nombreux sénégalais, les conduisant à être comme sous hypnose. Et les urnes parlèrent au soir du 24 Mars 2024, propulsant un duo à la tête du pays: Diomaye et Sonko.

Ce fut la joie de pas moins de 54% des électeurs, représentant deux millions de Sénégalais.

L’espoir était né pour ces électeurs confiant d’un projet dont les Pastéfiens leur avaient parlé et qui, toujours selon ces derniers, sortirait le Sénégal d’une situation catastrophique ( une catastrophe qu’ils étaient les seuls à voir car l’émergence était en marche, le bout du tunnel très proche).

Ousmane Sonko est nommé Premier Ministre du Sénégal. Ce fut la consolidation orale des promesses faites: réduction du budget de fonctionnement de l’État, baisse du prix des marchandises de première nécessité, soumission des postes clés à un appel à candidature, gouvernement avec un maximum de 25 ministres…. ; la liste est loin d’être exhaustive.

✓ De la désillusion et du reniement excessif….

Au bout de quelques semaines, bonjour les reniements: le gouvernement dépasse 35 ministres, Ousmane Sonko créé une équipe gouvernementale à la Primature ( rappelons qu’il loge toujours dans une suite présidentielle de l’hôtel King Fahd Palace ou Hazalaï peu importe lequel car c’est un gaspillage pour qui veut minimiser les dépenses de l’État) , pas l’ombre d’une réduction des prix ( ou du moins une réduction est là mais avec une dépréciation des marchandises ou uniquement elle est à hauteur de 5 à 50 francs), les nominations partisanes, les remerciements adressés publiquement aux vandales de la République, le tapis rouge déroulé pour un défenseur confirmé de l’homosexualité au mépris de nos convictions religieuses et morales et tant d’autres couacs notés.

Le licenciement de plusieurs centaines de travailleurs, et le déguerpissement sauvage de marchands avec à la clé la destruction de leurs marchandises ont fini d’irriter leurs militants les plus ténus. Tout le monde s’attendait à une résorption du chômage, mais voilà qu’ils enlèvent celui des gens pour mettre des milliers de familles dans le besoin.

Et pourtant, ils nous avaient parlé de projet rédigé par 4000 experts… Que nenni ! Après nous avoir donné rendez-vous pour le mois de Janvier prochain pour la présentation de ce fameux projet, ils reviennent avancer le mois de septembre. Donc, le Sénégal est présentement gouverné de façon aveugle car l’équipe dirigeante ne dispose d’aucun projet et ne fait alors que tâtonner.

✓ Aveu d’échec et démenti…

« On ne peut changer un pays en un seul mandat », dixit Sonko… Or, étant dans l’opposition, il promettait le changement en 2024. Légèreté ou piège posé pour accéder uniquement au pouvoir? De toutes les façons, cette déclaration a fini de conforter beaucoup de citoyen dans leur perception de l’homme Sonko qui n’en est pas d’ailleurs à son coup d’essai.

Combien de fois ne s’est-il pas avancé sur un terrain qu’il ignorait ( il y a aussi la comparaison entre Diourbel et la Corée du Sud dont il disait qu’elle était un tout petit pays et que Diourbel était plus vaste qu’elle)? Et le cas Lassana Gagny Sakho qui était accusé de détournements et qui maintenant est promu PCA de l’APIX ? Et les nombreux chargés de mission avec passeport diplomatique ? La promotion des insulteurs? La justice à deux vitesses avec l’interpellation des opposants et la protection des partisans ( celui qui a insulté publiquement le PR est toujours libre et a même bénéficié d’un appui lors de la Tabaski)? Il y a tant d’autres actes qui pourraient faire l’objet d’un livre…

En plus, le fameux pétrole du Sénégal qui aurait été vendu par Alioune Sall à 6000 milliards de F CFA, et dont le premier baril a été présenté au Président Diomaye n’est pas pour arranger les choses car cette extraction du premier baril a montré le vrai visage et les aspirations calculées de Sonko.

Voilà tout un arsenal de médiocrités et de reniements qui ont été servis par ce gouvernement. Même si ce gouvernement persiste dans sa promesse d’un Sénégal paradisiaque, il n’en demeure pas moins que le reflet du miroir des cent jours de la troisième alternance n’augure rien de bon….

Bacary Seck

Coordinateur du Réseau Républicain d’Information et de Communication (2RIC)