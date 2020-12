12 ans d’existence…La déclaration de l’APR

Voilà douze ans, jour pour jour, que l’Alliance pour la République a surgi dans la vie politique de notre pays. Porteuse d’un projet de progrès, d’émergence et de développement, notre parti a fait le pari sur l’humain dans toutes ses dimensions.

En cette période d’épidémie de Coronavirus, nous avons pris le parti de célébrer avec sobriété l’anniversaire de la naissance de notre parti. C’est l’occasion de réitérer notre compassion pour toutes les familles éprouvées par la disparition des leurs, pour tous les malades à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.

Nous saluons dans le même élan le leadership du Président de la République qui a fait preuve de fermeté, de tact et de flexibilité dans la stratégie de lutte contre l’épidémie. Nous saluons les personnels de santé ainsi que la capacité de résilience du peuple sénégalais.

L’Alliance pour la République félicite encore une fois son leader, le Président Macky Sall, pour son courage, sa détermination, son endurance et sa ténacité en ce jour de 1er décembre 2008 qui a ouvert quatre années d’une longue marche pour la République, la démocratie, le bien-être du peuple sénégalais et la grandeur de notre Nation.

Un anniversaire est une fête certes, une offrande car il est une victoire sur le temps. Se réjouissent de cette date repère responsables, militants et sympathisants, mais aussi tous nos compatriotes qui apprécient positivement le travail exceptionnel du gouvernement.

Mais nos regards sont tournés vers l’avenir comme avec la volonté intacte de poursuivre mission exaltante de construction nationale. L’Alliance pour la République salue les performances de notre pays qui s’est engagé résolument, depuis 2012, dans la voie de la maitrise de son destin, dans la voie de l’émergence et du développement pour tous. Les résultats du PSE sont incontestables. L’adoption et la mise en oeuvre du PAP2A indiquent clairement que nous somme sur la bonne voie.

L’Alliance pour la République réitère son soutien sans faille au Président de la République pour l’option qu’il a prise de rassembler toutes les forces vives de la Nation pour accentuer nos victoires et accélérer notre marche vers le Sénégal de nos rêves qui garantit à chaque ménage les moyens de vivre dignement et décemment.

Dans cette perspective, l’Alliance pour la République exhorte tous les militants et sympathisants à promouvoir massivement le PAP2A afin que les populations s’en approprient, car c’est seulement lorsque chaque Sénégalais prendra toute la mesure de ce nouveau tournant du PSE, que les portes du succès seront encore plus grandement ouvertes.

L’Alliance pour la République appelle tous les responsables, militants et sympathisants à renforcer l’unité, la discipline et la mobilisation autour du Président de la République, Président de notre parti, en perspective de toutes les échéances à venir pour des victoires encore plus éclatantes. Dans cette perspective, nous devons mettre en mouvement tous les organes, toutes les structures de notre parti et tous les mouvements affiliés grâce à des plans d’animation et de dialogue avec les populations sur les réalisations du gouvernement et les projets et programmes en cours, spécialement les 5 Initiatives nationales, les 3 Nouveaux programmes et les 5 Accès universels.

L’Alliance pour la République salue chaleureusement tous les partis et mouvements alliés, singulièrement la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky 2012, Reewmi, le PPLD/AS.

Vive le Président Macky Sall

Vive l’Alliance pour la République

Dakar, le 1er décembre 2020

Secrétariat Exécutif National